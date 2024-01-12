ممنوع أكل الكلاب في كوربا لأول مرة منذ مئات السنين

قرار بحظر استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية.

تمت الموافقة على قانون تاريخي في كوريا الجنوبية يحظر استهلاك لحوم الكلاب، والذي يعتبر ممارسة غذائية متأصلة في هذا البلد والعديد من البلدان المجاورة منذ قرون.

حيث صوتت الجمعية الوطنية لصالح المشروع بأغلبية 208 صوتا يوم الثلاثاء الماضي، كما يصبح القانون ساري المفعول عقب موافقة مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية عليه.

ووفقا للتشريع الجديد، سيتم حظر تربية الكلاب وذبحها لأغراض استهلاك لحومها، وتوزيع وبيع لحوم الكلاب بدءا من عام 2027، وستتم معاقبة أولئك الذين يذبحون الكلاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، أو بغرامة تصل إلى 30 مليونا وون (22768 دولارا).

معارضة شرسة من أصحاب المزارع والمطاعم

تواجه جهود حظر استهلاك لحوم الكلاب معارضة شرسة من المزارعين وأصحاب محالّ لحوم الكلاب، حيث تراجعت شعبية تلك الصناعة في البلاد، ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة فإن أغلبية الكوريين الجنوبيين لم يعدوا يأكلون لحوم الكلاب.

من المتوقع أن يؤدي حظر استهلاك لحوم الكلاب إلى انخفاض كبير في عدد المزارع التي تربي الكلاب للأغراض الغذائية، وتراجع أعداد الكلاب التي يتم ذبحها سنويا، كما سيساعد القرار أيضا في الحد من سوء معاملة الكلاب في المزارع، حيث كانت تواجه ظروفا قاسية قبل ذبحها.

ومع ذلك يواجه القرار معارضة من بعض المزارعين وأصحاب محالّ لحوم الكلاب، حيث يعبرون عن مخاوفهم من فقدان مصدر رزقهم.

ومع ذلك يحظى القرار بدعم واسع من منظمات حقوق الحيوان وغالبية السكان الكوريين الجنوبيين.

بشكل عام يمثل قرار حظر استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية خطوة مهمة في مجال حقوق الحيوان ويعكس تغير في المواقف تجاه الحيوانات، ويعتبر حظر استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية خطوة مهمة في مجال حقوق الحيوان ويعكس تغير في المواقف تجاه الحيوانات الأليفة.

وترى الحكومة الكورية أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تراجع صناعة استهلاك لحوم الكلاب وتحسن شروط رفاهية الحيوانات، ومع ذلك يجب أيضا أن يتم توفير دعم وبدائل للمزارعين وأصحاب محالّ لحوم الكلاب الذين سيتأثرون بشكل كبير.