ممثل الصين في العدل الدولية: فلسطين اختبار للضمير العالمي والعدالة قد تأخرت عنها

تستمع محكمة العدل الدولية منذ أيام وإلى 26 من هذا الشهر لشهادات أكثر من 50 دولة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، واليوم كانت كلمة المستشار القانوني للصين قوية وواضحة، حيث نفى تهمة الإرهاب التي تلصق بالمقاومة الفلسطينية، وقال أن إسرائيل مستعمرة، وليست صاحبة أرض.

ممثل الصين في العدل الدولية

كلمة ممثل الصين

أكد “ماشين مين” وهو المستشار القانوني لخارجية الصين، في كلمته بالعدل الدولية اليوم، على أن معالجة القضية الفلسطينية، هي اختبار للضمير العالمي، وبالتحديد الأمم المتحدة وسلطة القانون الدولي، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر من أكثر من نصف قرن وعانى منه أجيال متتالية من الفلسطينيين، وانعدم أمل الفلسطينيين في استرداد حقوقهم، والرئيس الصيني أكد في كل مناسبة دعمه للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، وحل الدولتين، ولابد معالجة هذه المسألة من خلال محكمة العدل الدولية لضمان الحقوق، أكدت فلسطين في كلمتها أهمية التدخل الأممي لحل الصراع، ونحن نعلم أن القانون الدولي لا يعترف بحق الدولة المحتلة.

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الكلمة كاملة👇

🔴 ما شين مين، المستشار القانوني لخارجية الصينية، في محكمة العدل الدولية اليوم: ♦️ إسرائيل مستعمرة وأن للفلسطينيين الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، "بما في ذلك الكفاح المسلح"، وهذا ليس إرهاب. ♦️ لقد تأخرت العدالة عن فلسطين. الترجمة من… pic.twitter.com/ZEmaiiLmmx — الصين بالعربية (@mog_china) February 22, 2024

رأي المحكمة استشاري

ورغم أن رأي المحكمة في الاحتلال الإسرائيلي استشاري، ولكننا سنعمل على ضوءه، وسيكون أساس في أي عملية تفاوضية قادمة، هكذا أكمل “ماشين” حديثه، ونحن ندعم المحكمة وولايتها في إصدار هذا الرأي الاستشاري، فالشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره، وممارسة حياته الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد الطبيعية الخاصة به، وللشعب الفلسطيني الحق في النضال والدعم في هذا السياق حتى يصل إلى حقه، وقد أعلنت الدولة الفلسطينية في عام 1988 باعتراف 113 دولة حول العالم، فالآن له حق المقاومة والدفاع عن دولته، واستخدام كل الوسائل بحسب القانون الدولي، فلهم الحق في الكفاح المسلح، بل استخدام المحتل القوة شئ غير شرعي.

القانون الدولي والاحتلال

الأراضي الفلسطينية تعيش تحت احتلال غير قانوني واضح، واستخدام القوى للاحتلال هو أمر محظور، والاحتلال وضم الأرض بالقوة أو بالأمر الواقع، شئ غير قانوني، وحق الدفاع عن النفس يكون في حالة لو واجهت الدولة إرهاب على أراضيها، ولكن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال، ويجب إنهاء الاحتلال، ومنع تأبيده ونظام الفصل العنصري، ومنذ 56 عاما تمارس إسرائيل احتلال عدواني على فلسطين، بشكل غير قانوني، فالعدالة قد تأخرت في فلسطين.