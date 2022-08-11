ممثل الإتحاد الدولي للشباب يُعلن طريقة التقديم للتطوع مع الاتحاد

يعلن الاتحاد الدولي للشباب عن فرصة تطوع كممثل الاتحاد الدولي للشباب وهو قائد فريق بلده لفرع الاتحاد الدولي، بحيث يعمل على إتاحة تنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الدولي للشباب وذلك من أجل تنمية الشباب من أجل تأكيد عملية مساعدة الاتحاد الدولي للشباب بالإضافة إلى الأولويات الوطنية للشباب وتطوير القدرات الخاصة بهم وذلك تبعاً لأهداف التنمية المستدامة.

ممثل الاتحاد الدولي للشباب

يقوم الممثل بدور المسؤول الأول للاتحاد الدولي في الدولة الموجود فيها بحيث يمثل ويقود كافة المسائل لتسخير الإمكانات الكاملة داخل الاتحاد الدولي مثل الصناديق والبرامج المختلفة المرتبطة بالاتحاد وذلك لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الشباب والمشاركات التعاونية، وسيكون الممثل شريك استراتيجي مع الاتحاد لتمكين الشباب والقدرة على إحداث شراكة على نطاق واسع ومستوى عالمي، ويكون مسؤول أيضاً عن الأنشطة التشغيلية والدعوة والاتصال في الاتحاد الدولي للشباب.

الاتحاد الدولي للشباب IYF

يعتبر الاتحاد الدولي للشباب مؤسسة دولية عالمية غير ربحية تهدف إلى تمكين ومساعدة الشباب من خلال تعزيز التعاون بين شباب المجتمعات الدولية ومنظمات الشباب في جميع بلاد العالم، ويعمل الاتحاد بموجب نظام سياسي دولي تبعاً للقانون المدني السويسري، ويعتبر أيضاً واحداً من شبكة الأمم المتحدة، ويمكنك الاطلاع على شروط التطوع في السعودية حسب تصريحات وزارة الموارد البشرية.

مزايا التطوع في الاتحاد الدولي للشباب

تقدم فرصة التطوع في الاتحاد الدولي لشباب عدة مميزات مثل الصداقات العالمية وذلك بسبب المناقشات مع الشباب في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى التقدير المالي عوضاً عن جهود المتطوع، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية وخاصةً مهارة القيادة بالإضافة إلى ميزة تحسين السيرة الذاتية والتطور السريع في الجانب الشخصي بسبب الاحتكاكات الدولية والتي بدورها تقوم بتعزيز الثقة بالنفس سواء من المشاركات المجتمعية الدولية أو غيرها.

طريقة التقديم في فرصة التطوع في الاتحاد الدولي للشباب

كل ما عليك للحصول على فرصة التطوع كممثل للاتحاد الدولي للشباب هو تجهيز الأوراق المطلوبة مثل صورة جواز السفر والمؤهل الدراسي وتجهيز السيرة الذاتية، وبعد ذلك الدخول إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للشباب وإرسال طلب فرصة التطوع وتسجيل البريد الإلكتروني للتواصل، وبعد مراجعة طلب التطوع سوف يتم الرد بنتيجة التطوع على البريد الإلكتروني.