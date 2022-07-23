ملياردير هندي يُزيح بل جيتس من ترتيبه بين أثرياء العالم بهذه الثروة الضخمة

بعد أن حقق الملياردير الهندي “غواتام أداني” زيادة استثنائية في ثروته خلال العام الجاري بلغت 36 مليار دولار، كشف مؤشر “بلومبرغ” عن احتلاله للمركز الرابع بين أغنياء العالم، ليُزيح بذلك الملياردير الأمريكي الشهير “بل جيتس” مؤسس “مايكروسوفت” عملاق البرمجيات في العالم، ويبدو أن الملياردير الهندي “غواتام أداني” لن يكتفي بالمركز الرابع وسيواصل الصعود بعد معدل الزيادة الكبيرة في الثروة التي حققها خلال الفترة الزمنية القصيرة الأخيرة.

الملياردير الهندي غواتام أداني في المركز الرابع

يذكر أن “غواتام أداني” هو صاحب مجموعة “أداني” المتخصصة في تجارة المواد الزراعية والفحم والمواني، ووفقا للبيانات الصادرة من مؤشر “بلومبرغ” وصلت قيمة الثروة التي يمتلكها الملياردير الهندي “غواتام أداني” إلى 112.5، وذلك بعد ما حققه من أرباح خلال العام الجاري والذي بلغ 36 مليار دولا، أي ما يعادل ثلث ثروته تقريباً.

جدير بالذكر أن تراجع الملياردير الأمريكي “بل جيتس” للمركز الخامس بين أغنى أغنياء العالم، لم يرجع لتفوق “أداني” فقط، بل لعب تخصيص “جيتس” لمبالغ ضخمة من ثروته للأعمال الخيرية دوراً كبيراُ في انخفاض قيمة ثروته، التي أصبحت أقل من ثروة الملياردير الهندي بحوالي 230 مليون دولار أمريكي.

التبرعات الخيرية للملياردير الهندي غواتام أداني

هذا وقد رفع الملياردير الهندي أيضاً من قيمة التبرعات التي يمنحها للمشروعات الخيرية، حيث تعهد بسداد 7.7 مليار دولار لمساعدة بعض الأعمال الاجتماعية بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الستين.

في المقابل بلغت قيمة التبرعات التي سددها “وارن باقت” 35 مليار دولار، سدد منها خلال شهر يونيو فقط حوالي 3.1 مليار دولار، ليتراجع بذلك للمركز السابع بين أغنياء العالم.