ملك بريطانيا تشارلز يخضع لعملية جراحية لعلاج تضخم البروستاتا

أفاد محرر الشؤون الملكية لصحيفة صن بأن ملك بريطانيا تشارلز قد وصل إلى المستشفى يوم الجمعة لإجراء جراحة لعلاج تضخم البروستاتا، وقد جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع تقريبًا من إعلانه أنه سوف يتلقى العلاج لتضخم البروستاتا الحميد.

الملك تشاراز

ووفقًا للتقارير الصحفية فمن المعروف بأن الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا سيخضع لإجراء تصحيحي.

وقد تم تأجيل بعض الإلتزامات المقررة له بناءً على نصيحة الطبيب للسماح له بفترة قصيرة من التعافي.

ومن جانبها فقد صرحت زوجته كاميلا للصحفيين أثناء زيارتها لمعرض أبردين للفنون في اسكتلندا بأن الملك يتمتع بصحة جيدة ويرغب في العودة إلى العمل.

وعادةً لاتكشف أفراد العائلة المالكة تفاصيل أمراضهم الشخصية، حيث يعتبرونها أمورًا خاصة.

ومع ذلك فقد أبدى تشارلز رغبته في مشاركة تفاصيل حالته الصحية لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من أعراض هذا المرض على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويذكر أن تُوج تشارلز رسميا في 6 مايو وذلك بعد 8 أشهر على اعتلائه العرش إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وهو أكبر من اعتلى عرش بريطانيا بعد أن ظل وليًا للعهد لأطول فترة.

ويتمتع الملك الذي توفيت والدته عن 96 عاما ووالده عن 99 عاما، بصحة جيدة بشكل عام رغم إصابته بفيروس كورونا مرتين و بإصابات رياضية عندما كان أصغر سنا.

وقد جاء بيان القصر في وقت سابق بعد الكشف عن أن أميرة ويلز كيت، زوجة وريث العرش البريطاني وليام قد دخلت المستشفى في لندن لإجراء عملية جراحية وهذا ما أعلنت عنه الدوائر الملكية البريطانية موضحة أنها قد لا تستأنف مهامها العامة قبل نهاية مارس.

وقد أوضح قصر كنسينغتون في بيان بأن أميرة ويلز البالغة من العمر 42 عاماً قد دخلت إلى مستشفى لندن كلينيك لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقاً في البطن.

وأشار البيان إلى أن (العملية كانت ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما).

وقد التقطت العدسات صورا للأمير وليام (41 عاما) وهو يغادر المستشفى بعد زيارة زوجته لكنه لم يتحدث إلى وسائل الإعلام، وقد أجّل الأمير عدة ارتباطات عامة لحين تعافي زوجته كيت.

وقد قالت سارة فيرجسون (64 عاما) دوقة يورك، طليقة الأمير آندرو الشقيق الأصغر لتشارلز إنها في حالة صدمة بعد تشخيص أميرة ويلز إصابتها بنوع شرس من سرطان الجلد.