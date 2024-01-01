ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنازلها عن العرش

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في خطابها بمناسبة العام الجديد عن قرارها بالتنازل عن العرش لصالح ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار في الرابع عشر من يناير وهو يوم الذكرى الثانية والخمسين لتوليها العرش بعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.

في 15 ينايرعام 1972 فقد أُعلنت مارغريت ملكة للبلاد بعد يوم من وفاة والدها الملك فريدريك التاسع إثر مرض قصير.

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية

وقد أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن عن دعمها لهذا القرار حيث أشادت بالملكة مارغريت وقدمت شكرها لها على تفانيها وجهودها الدؤوبة طوال حياتها في خدمة المملكة.

مارغريت الثانية كانت دائماً شخصية شعبية بين الشعب الدنماركي وقد اشتهرت ببساطتها وتواضعها.

كما كانت معروفة بموهبتها كعالمة لغوية ومصممة أزياء، وغالباً ما كانت تسير في شوارع كوبنهاغن بمفردها وتحظى بترحيب واحترام الناس.

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مارغريت لاعبة تزلج متحمسة وعضوة في القوات الجوية النسائية الدنماركية، وقد انضمت أيضاً إلى دورات تدريبية في رياضة الجودو واختبارات التحمل في الثلج.

وحتى في سن متقدمة فقد استمرت مارغريت في ممارسة هذه الأنشطة بشكل منتظم.

وكملكة فقد كانت مارغريت تسافر عبر البلاد وتزور جرينلاند وأرخبيل جزر فارو، وهما مناطق تابعة للدنمارك وتتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكانت تحظى بترحيب حار من السكان في كل مكان تذهب إليه.

وبهذا القرار الجديد تنتقل الأضواء إلى ولي العهد الأمير فريدريك الذي سيتولى مسؤوليات العرش في الدنمارك.

وتبقى مارغريت الثانية في قلوب الدنماركيين كشخصية محبوبة ومحترمة تستحق كل الشكر والتقدير على تفانيها وخدمتها المستمرة للبلاد.

ويذكر أن اعتذرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية بعد تجريد أربعة من أحفادها من الألقاب الملكية لكنها لم تغير رأيها بشأن هذه الخطوة.

وكانت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية البالغة من العمر 83 عاما قد قررت تجريد 4 من أصل 8 أحفاد لها من ألقابهم الملكية.

وقالت ملكة الدنمارك إنها أجرت التعديل للسماح لأفراد العائلة المالكة الصغار بأن يعيشوا حياة طبيعية أكثر، بينما اتبعت قرارًا مشابهًا من قبل العائلات المالكة الأخرى لتقليص حجم الملكية.

ويشار إلى أن ولي العهد فريدريك الابن الأكبر للملكة وهو الأول في ترتيب ولاية العرش، وابنه الأكبر الأمير كريستيان هو الثاني في الترتيب.

ورغم القرار فإن كل من أبناء فريدريك الأربعة احتفظوا بألقابهم.