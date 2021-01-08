مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف صورة مشتبه به ترك أجهزة متفجرة في واشنطن العاصمة خلال أعمال الشغب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن جائزة للحصول على معلومات حول الأشخاص الذين قاموا بوضع المتفجرات في مبنى الكابيتول، وفقًا لموقع الوكالة على الإنترنت.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي واشنطن الميداني صورة لشخص يشتبه في وضع قنبلتين أنبوبيتين في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء.

في الصورة التي تم إصدارها، يرى المشتبه به يرتدي من faceMask والقفازات ويحمل شيء.

في حوالي الساعة 1:00 مساءً. في 6 يناير 2021 ، تلقت العديد من وكالات إنفاذ القانون تقارير عن وجود قنبلة أنبوبية مشتبه بها بأسلاك في مقر اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) الواقعة في 310 شارع فيرست ستريت ساوث إيست في واشنطن العاصمة “، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي. “حوالي الساعة 1:15 مساءً. بالتوقيت الشرقي ، تم الإبلاغ عن قنبلة أنبوبية ثانية مشتبه بها مع أوصاف مماثلة في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) في 430 شارع ساوث كابيتول جنوب شرق رقم 3 في واشنطن العاصمة “.

يعرض مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 50000 دولار للحصول على معلومات عن المشتبه به.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أنه خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول بوسط واشنطن، تم العثور على عبوتين ناسفتين وتم نزع فتيلهما. تم العثور على الأول في مجمع الكابيتول والثاني في مبنى اللجنة الوطنية الجمهورية.

اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي بعنف يوم الأربعاء في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات. هاجم المتظاهرون الشرطة بأنابيب معدنية ومسببات كيميائية، وألحقوا أضرارًا بالممتلكات، واستولوا على مرحلة الافتتاح، واحتلوا الصالة المستديرة داخل مبنى الكابيتول. جاء الهجوم بعد أن حث ترامب أنصاره على مواصلة القتال لإلغاء نتائج الانتخابات.

يوم الخميس، قال ترامب إنه “غاضب” من أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول وأكد أنه يعمل لضمان انتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته.