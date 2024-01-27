مقتل 9 أشخاص في تبادل إطلاق للنار على الحدود الإيرانية الباكستانية

أفادت تقارير إعلامية بحدوث هجوم مسلح في الجزء الجنوبي الشرقي من إيران المتقارب لباكستان، حيث قتل تسعة أشخاص بالرصاص يوم السبت.

وقد وقع إطلاق النار في منزل قرب بلدة سارافان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأشار تقرير لوكالة مهر، التي تعتبر شبه رسمية إلى أن الضحايا ليسوا إيرانيين.

الحدود الإيرانية الباكستانية

ولم يتم تأكيد الخبر بواسطة وسائل إعلام رسمية، وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد نشرت منظمة (هال فاش) وهي مجموعة تدافع عن حقوق الشعب البلوشي، صورًا على الإنترنت تُظهر جثث الضحايا وأفادت بإصابة ثلاثة آخرين.

وقد أوضحت أن الضحايا هم مواطنون باكستانيون وتم تحديد هوية أربعة منهم، وأنهم كانوا جميعًا عمالًا في ورشة إصلاح السيارات.

وفي الأسبوع الماضي فقد نفذت باكستان ضربات انتقامية في نفس المنطقة، معتبرة أنها استهدفت مخابئ للمسلحين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

ويأتي هذا الهجوم بعد الهجوم الإيراني في الأراضي الباكستانية يوم الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل طفلين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ويبدو أن الهجمات المتبادلة تستهدف جماعتين مسلحتين من البلوش، لديهما أهداف انفصالية مماثلة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية.

وتتبادل البلدين الاتهامات بتوفير ملاذ آمن لتلك الجماعتين المسلحتين على أراضيهما.