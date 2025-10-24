مقتل 50 مسلحًا في عمليات شمال شرق نيجيريا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 مسلحًا خلال اشتباكات مع جماعات متشددة نفّذت هجمات منسقة على عدد من القواعد العسكرية في شمال شرق البلاد.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد ساني أوبا في بيان رسمي، أن القوات البرية، بدعم من الطائرات المقاتلة، تصدت لهجمات استهدفت قواعد في بلدات ديكوا ومافا وغاجيبو بولاية بورنو، إضافة إلى كاتاركو بولاية يوبي المجاورة.

وأضاف أن العمليات المشتركة “أسفرت عن تحييد أكثر من 50 عنصرًا إرهابيًا في جميع المواقع”، مشيرًا إلى استمرار الملاحقات الجوية والبرية لتعقب المهاجمين.

ولم يحدد البيان الجهة المنفذة للهجمات، غير أن مصادر استخباراتية أشارت إلى أن العناصر المهاجمة يُعتقد بانتمائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP)، المنشق عن جماعة بوكو حرام.

ويخوض الجيش النيجيري حربًا منذ أكثر من 16 عامًا ضد جماعات متطرفة في شمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد ما يقرب من مليوني مدني، وفق تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية.