مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين خلال معارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في مساء السبت عن مقتل خمسة من جنوده وإصابة ستة آخرين خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على قطاع غزة المحاصر.

ووفقًا لصحيفة (هآرتس) فقد أعلن الجيش أسماء الجنود الخمسة الذين قتلوا في قطاع غزة بالإضافة إلى أعمارهم ومناطق سكناهم، وقد أفاد موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي أن هؤلاء الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي مثل (غفعاتي) و(شلداغ) وأعلن الجيش أيضًا أن ستة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وفي وقت سابق من اليوم فقد نشرت حركة حماس شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين وهم يتحصنون في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى مقتل 43 جنديًا منذ بداية الهجوم البري.

وبالمجمل فقد بلغ عدد الجنود الذين قتلوا 359 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.