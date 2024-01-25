مقتل 30 شخصًا وتجدد الهجمات رغم حظر التجوال في نيجيريا

أفادت السلطات النيجيرية يوم الخميس بوقوع سلسلة من الهجمات في ولاية بلاتو وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وإصابة عدد آخر، وقد جرت هذه الهجمات في محيط بلدة مانجو رغم حظر التجوال الذي فرضته حكومة الولاية.

الشرطة النيجيرية

وتعتبر الاشتباكات بين المزارعين والرعاة والصراعات الطائفية، أمرًا شائعًا في وسط نيجيريا وتحديدًا في منطقة تعرف بالحزام الأوسط.

وتتميز هذه المنطقة بتنوعها العرقي والديني وقد شهدت مؤخرًا انتشار دائرة من العنف أودت بحياة مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية وفقًا لوكالة (رويترز).

وتأتي أحدث أعمال العنف هذه بعد هجوم وقع في ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا.

وفي 23 يناير تم فرض حظر التجوال في المنطقة من الغروب حتى الشروق، ولكن ذلك لم يمنع وقوع المزيد من الهجمات والعنف.

يبقى الوضع في وسط نيجيريا قلقًا حيث يتواصل الصراع والعنف ويتسبب في خسائر بشرية جسيمة.