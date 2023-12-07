مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرون بصاروخ مضاد للدروع في غزة.. وقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس

يُعاني قطاع غزة خلال هذه الفترة من القصف الإسرائيلي العنيف وخاصة على مدينة خان يونس، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بشن العديد من الغارات على المنازل والمدنيين منذ أمس الأربعاء، وأسفر استهداف منزل في منطقة المشروع غرب المدينة إلى مقتل نحو 8 أشخاص، وسط حالة من الخوف والذعر لدى العديد من المدنيين الموجودين بالمنطقة.

غزة تحت القصف - مصدر الصورة: العربية

الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية لحركة حماس

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال والعمليات العسكرية الهجومية في خان يونس مستمرة في الكثير من المحاور، مؤكداً من خلال البيان الصادر عنه أن قواته قد نجحت في تدمير البنية التحتية العسكرية وفتحات نفاق حركة حماس، وأنها تواصل تقدمها جنوباً، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة لغارات التي استهدفت حركة حماس.

الأمم المتحدة تُحذر من العمليات العسكرية

وفي سياق متصل شددت الأمم المتحدة على أن استئناف العمليات العسكرية وتصعديها في قطاع غزة وخاصة الجنوب يكرر أهوال الأسابيع الماضية، والمعاناة الكبيرة التي واجهت المدنيين في القطاع خلال المرحلة الماضية.

أشار “فيليب لازاريني” المفوض العام للأونروا أن عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون في تزايد مستمر بشكل سريع، بمن فيهم من النساء والرجال والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضىى، مؤكداً للجميع أنهم أكثر الأشخاص معاناة من تلك الحرب.

الانتقال إلى ملاجئ الأونروا

وأضاف المفوض العام للأونروا ان القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية لا يزال مستمراً، وذلك في أعقاب أمر إخلاء آخر لنقل الناس من خان يونس إلى رفح بالقرب من الحدود المصرية، وأن ذلك القصف قد تسبب في حالة من الخوف والذعر والقلق، حيث أضظر أكثر من 60 ألف شخص إضافي إلى الانتقال إلى ملاجئ الأونروا المكتظة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على ملجأ أمن خلال الفترة القادمة.

عجز في المياه

وأوضح أن الوصول إلى المياه محدود للغاية، حيث أن إسرائيل قد منعت الوصول غلى أكبر محطة لتحلية المياه في غزة بسبب العملية السكرية، حيث انها كانت توفر في السابق مياه الشرب، كما أن العمل يتوقف في أكبر مستشفى جنوب غزة والذي يضم اكثر من ألف مريض مقيم ويؤوي نحو 17 ألف نازح بسبب نقص الإمدادات وعدمن كفاية الطاقم الطبي والعاملين.

يهمك أيضاً

إشعاراً أخيراً.. تحذير عاجل بالصور والأسماء من الجيش الإسرائيلي لقادة حماس

الخارجية الفلسطينية تُصدر بيان هام بشأن التهجير إلى معبر رفح الحدودي.. وتحذير عاجل من الفصائل

بعد القنبلة النووية.. وزير إسرائيلي يُطالب بإعدام جميع الأسرى الفلسطينيين

تحذيرات قوية من الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة

من جانبها أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات قوية نبهت جميع دول العالم من خطر كبير سوف يؤدي إلى انيهار النظام الإنساني، وأن لاوضع يتدهور بشكل سريع ويتحول إلى كارثة لا رجعه فيها على جميع الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة.

أفادت منذ قليل مصادر إلى العربية بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة أربعة آخرون في استهداف بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وسط حالة من الخوف والذعر سيطر على العديد من الجنود الموجودين بالمنطقة.