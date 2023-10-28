مقتل 21 شخصًا في حادث منجم أرسيلور ميتال في كازاخستان

تعرض منجم (أرسيلورميتال) في كازاخستان لحادث مأساوي أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل.

مقتل 21 شخصًا في حادث منجم أرسيلور ميتال في كازاخستان

ولا يزال 18 شخصًا ينتظرون المساعدة الطبية فيما يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض.

وقد أعلنت شركة (أرسيلور ميتال) ومقرها في لوكسمبورغ في وقت سابق أن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع بأحد المناجم التي تديرها الشركة.

وأفادت وحدة الشركة المحلية في كازاخستان في بيان أصدرته يوم السبت أنه تم إجلاء 205 شخصًا من إجمالي 252 شخصًا، وحتى الآن لم يتم العثور على 31 شخصًا آخرين.

وقد عبّر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عن تعازيه لأسر الضحايا وأصدر أمرًا بوقف التعاون الاستثماري مع شركة (أرسيلورميتال).

وقد أعلنت الحكومة أنها تعمل حاليًا على إتمام اتفاق لتأميم الشركة التي تدير أكبر مصنع للصلب في البلاد.