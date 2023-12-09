مقتل 11 شخصًا في اشتباك مسلح بين عصابة إجرامية وسكان قرية في المكسيك

في حادثة مروعة فقد أعلنت السُلطات المكسيكية أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في اشتباك مسلح وقع يوم أمس بين مسلحين ينتمون لعصابة إجرامية وسكان مجتمع زراعي صغير في وسط المكسيك.

وقد تم تداول مقطع فيديو مروع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قرويين يرتدون قبعات رعاة البقر ويحملون مناجل وبنادق صيد وهم يطاردون أعضاء العصابة المشتبه بهم وسط تبادل لإطلاق النار.

الشرطة المكسيكية

ووفقًا لوكالة (أسوشيتد برس) فقد أوضحت الشرطة في ولاية مكسيكو المتاخمة لمكسيكو سيتي أن الاشتباك وقع في قرية تيكسكالتيتلان وتبعد نحو 80 ميلًا (130 كيلومترًا) جنوب غرب العاصمة.

وقد أفادت شرطة الولاية بأن 8 من القتلى كانوا أعضاء في العصابة الإجرامية في حين كان 3 منهم من سكان القرية.

ولم تكشف الشرطة عن هوية العصابة ولكن عصابة المخدرات العنيفة المعروفة باسم (فاميليا ميتشواكانا) تسيطر على تلك المنطقة منذ سنوات عديدة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية فقد ظهر مسلحون من عصابة (فاميليا ميتشواكانا) في القرية سابقًا للمطالبة بدفع رسوم ابتزاز من المزارعين المحليين لكل فدان، ولم تصدر السُلطات تعليقًا رسميًا حول هذه المطالب.

وتعتبر عصابات المخدرات في المكسيك معروفة بممارساتها القمعية وابتزازها للأموال من أي نشاط مشروع أو غير مشروع تقريبًا.

وفي بعض الحالات تلجأ هذه العصابات إلى الهجوم على المزارع أو المتاجر التي ترفض الدفع وتقوم بحرقها أحيانًا.