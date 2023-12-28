مقتل مغني إسرائيلي ذهب يحارب في غزة تحت شعار ” هواصل محاربة الظلام حتى أرى النور”

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل ضابطين وجندي في المعارك التي جرت بينه وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واحد من الضباط الذين قتلوا هو شاؤول جرينجليك، الذي كان ينتمي إلى الكتيبة 931 في لواء ناحال والذي اشتهر أيضا بكونه مغنيا.

شارك في مسابقة غناء وهو يرتدي زي الجيش

شاؤول جرينجليك شارك في برنامج المواهب “الفنان الصاعد”- Rising Star، وفاز فيه ليمثل إسرائيل في مسابقة Eurovision الغنائية، كما قدم جرينجليك عرضا في البرنامج وهو يرتدي زي الجيش الإسرائيلي في يوم 3 ديسمبر، أثناء إجازته من الخدمة العسكرية في الحرب على غزة.

مطربة مشهورة: أشعر بالراحة حين أراه بزي الجيش

تم تداول فيديوهات سابقة لأداء جرينجليك في برامج غنائية، حيث أثنت لجنة التحكيم على أدائه، وأعربت المطربة الإسرائيلية كيرين بيليس عن شعورها بالراحة والأمان خلال تواجده بزي الجيش الرسمي.

يقتل الأبرياء والأطفال تحت شعار محاربة الظلام حتى نرى النور

في أحد منشوراته الأخيرة، أعرب جرينجليك عن تمسكه بحلمه في أن يصبح مطربا معروفا، لكنه أكد أن تركيزه الحالي هو على القتال في الحرب على غزة، وقال: “هناك شيء واحد فقط يدور في ذهني حاليا، وهو مواصلة محاربة الظلام حتى نرى النور”.