مقتل قائد متمردي شمال مالي في ضربة جوية

أعلن المتمردون الانفصاليون في شمال مالي مقتل أحد قادتها البارزين في ضربة جوية من طائرة مسيّرة فيما يواصل الجيش المالي جهوده لاستعادة المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد تم عملية قتل حسن آغ فاغاغا رئيس السلطات المؤقتة في مدينة كيدال قبل أن يتمكن الجيش المالي من استعادة المدينة في نوفمبر.

وقد تمت الغارة بواسطة طائرة مسيّرة بالقرب من بلدة تين زواتين على الحدود الجزائرية والتي تبعد أكثر من 1400 كيلومتر عن العاصمة باماكو وذلك وفقًا لمصادر الانفصاليين.

وقد أكد الجيش المالي في بيان له أنه نفذ ضربات جوية في المنطقة ضد مواقع إرهابية على الحدود الجزائرية.

وقد كان آغ فاغاغا قد انشق عن الجيش المالي في بداية الألفية للانضمام إلى تمرد الطوارق وشارك بنشاط في القتال إلى جانب إياد أغ غالي الذي أصبح فيما بعد زعيمًا لمجموعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وبعد ذلك فقد انضم حسن آغ فاغاغا إلى صفوف الحركة الوطنية لتحرير أزواد وهي جماعة مسلحة تهيمن عليها الطوارق وسيطرت على شمال مالي بأكمله تقريبًا في عام 2012 قبل أن تُطيح بها جماعات متشددة.

وتم تعيينه بعد ذلك كرئيس للسلطات المؤقتة في كيدال وفقًا لاتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015 بين حكومة مالي والجماعات الانفصالية.

وقد تجددت الأعمال العدائية في أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الأطراف الموقعة حيث يتصارع الأطراف المتحاربة من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي تركتها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بناءً على طلب من باماكو.