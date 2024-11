مقتل قائد بارز في منظمة الجماعة الإسلامية في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أنه تمكن من القضاء على أحد قادة بارزين في منظمة الجماعة الإسلامية في لبنان.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش فقد تم تنفيذ العملية باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتم استهداف وقتل مصعب خلف، الذي كان يشغل منصب قيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان، وقد قام بتنفيذ عدة أنشطة إرهابية ضد إسرائيل.

وقد أفاد البيان أيضًا أن مصعب خلف عمل مع تنظيم حماس في لبنان، حيث قام بتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل.

وأفاد البيان أن هذه العملية تُعد استهدافًا لقدرات التنظيم في تنفيذ هجمات إرهابية كان يخطط لها في الفترة الأخيرة ضد إسرائيل على الحدود الشمالية، وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مصعب خلف كان يعتزم تنفيذ هجمات تخريبية وإرهابية في منطقة جبل روس (هار دوف) ومناطق أخرى.

وفي حادث منفصل فقد استهدف الجيش الإسرائيلي أيضًا سيارة على طريق يمدون العام في البقاع الغربي في لبنان، وتفيد التقارير الإعلامية اللبنانية أن هذا الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين.

IAF aircraft struck and eliminated Mosab Khalaf in the area of Meidoun in Lebanon a short while ago.

Khalaf was a senior terrorist in the Jamaa Islamiya terrorist organization and advanced a large number of attacks against Israel. Jamaa Islamiya recently planned and promoted… pic.twitter.com/UZYOc295rd

— Israel Defense Forces (@IDF) April 26, 2024