مقتل سائق وإصابة 13 سائحًا دنماركيًا في حادث تحطم حافلة في تايلاند

في حادث مروع في إقليم ماي هونج سون الجبلي النائي في شمال تايلاند فقد أُصيب 13 سائحًا دنماركيًا بعد فقدان السيطرة على الحافلة التي كانوا على متنها وتحطمها، وقد أعلن مسؤولون يوم الجمعة عن هذا الحادث المأساوي.

مقتل سائق وإصابة 13 سائحًا دنماركيًا في حادث تحطم حافلة في تايلاند

وقد تم نقل سائق الحافلة السياحية البالغ من العمر 50 عامًا إلى المستشفى عقب الحادث ولكنه فارق الحياة في وقت متأخر من أمس الخميس، ووفقًا لرئيس بلدية المنطقة أنيك بانتايوم، يتلقى 13 سائحًا دنماركيًا العلاج في المستشفى، وأربعة منهم يعانون من جروح خطيرة وكسور.

ووفقًا للإذاعة التايلاندية الرسمية، كان السائحون في طريقهم إلى حفل قبل وقوع الحادث المروع، ويجري التحقيق في أسباب الحادث وفقًا للسلطات المحلية.