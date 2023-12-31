مقتل العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات في ضواحي منطقة ريفت فاليه

عثرت الشرطة على جثة العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه المكان الذي يعتبر مقرًا للعديد من العدائين الأفارقة المشهورين في مجال السباقات على المسافات الطويلة. ووفقًا للتقارير الأولية يُشتبه في أن الرياضي المعروف قد تعرض لجريمة قتل.

العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات

ويبلغ بنجامين كيبلاغات من العمر 34 عامًا وهو مولود في كينيا وقد شارك في تمثيل أوغندا في سباق 3000 متر موانع في الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

وقد تم اكتشاف جثته في سيارة مساء السبت وصرح رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحف المحلية بأن كيبلاغات تعرض لطعنة قاتلة في رقبته.

وتحقق الشرطة حاليًا في الحادث وتبذل قصارى جهدها لتحديد الدوافع والمشتبه بهم في هذه الجريمة المروعة.