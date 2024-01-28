مقترح بريطاني من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة والقيادة الفلسطينية تقرر شرط مبدئي للدخول في المفاوضات

قدمت المملكة البريطانية مذكرة شروط لإنهاء الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وتتألف هذه المذكرة من 5 شروط يلتزم بها الطرفان الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية لبدء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سكاي نيوز عربية نقلاَ عن فايننشال تايمز، والتي أفادت أن وزير الخارجية الأمريكي ديفيد كاميرون ناقش هذه المبادرة مع القيادة الفلسطينية والإسرائيلية.

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وتتضمن هذه المبادرة 5 نقاط لإنهاء الحرب في فلسطين وهي كالتالي: أولاً: وقف إطلاق النار من الجانبان بشكل كامل، ثانياَ: تسليم الرهائن الموجودة لدى الجانبين، ثالثاً: إنشاء أفق سياسي وحكومة وفاق تقوم بتولي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة دولة فلسطينية، رابعاً: وقف الهجمات ضد إسرائيل من قبل فصائل المقاومة، خامساً: عزل قادة حماس وخروجهم من قطاع غزة وأبرزهم يحيى السنوار.

لإنهاء حرب غزة.. بريطانيا تقترح خطة "الـ5 نقاط" https://t.co/QvGibsWstj — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 28, 2024

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة قد شاركتها المملكة المتحدة مع حكومات عدد من الدول العربية والأمريكية والأوروبية، وأفادت الصحيفة أن المفاوضات بشأن هذه الاقتراحات تقترب من التوصل لتعليق إسرائيل حربها على قطاع غزة لمدة شهرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 من الرهائن الموجودة لدى فصائل المقاومة، كما أوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق سيكون في غضون أسبوعين تقريباً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر مسؤول: هذا شرط القيادة الفلسطينية في صفقة إنهاء الحرب https://t.co/aKAZb6BkfQ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 28, 2024

ومن جانب آخر فقد نقلت وكالة سكاي نيوز عربية عن مصدر مسؤول، اشتراط القيادة الفلسطينية شرط مبدئي للدخول في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، وقالت الصحيفة أن القيادة الفلسطينية اشترطت على الإدارة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود السابع والستون كشرط أساسي للدخول في عملية التفاوض وإنهاء الحرب، وليس المقترح الأمريكي الذي يفيد بتمرير القرار الذي يعطي للفلسطينيين المطالبة في مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية والذي رفضته القيادة الفلسطينية.