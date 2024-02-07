مقترحات حماس في ردها على مقترح الهدنة وتحقيق الاستقرار في غزة

تلقت حركة حماس مقترح الهدنة، وقد قامت بالرد عليه من خلال مسودة وثيقة تحتوي على مجموعة من المقترحات الرئيسية، ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء العالمية، تتضمن هذه المقترحات طلبًا لإصلاح المستشفيات والمخيمات، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

مقترحات حماس في ردها على مقترح الهدنة وتحقيق الاستقرار في غزة - المصدر رويترز

الهدنة على مراحل

وتحدثت حماس في مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عن أهمية المرحلة الأولى من الهدنة، حيث يتم إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة، ويتم سحب القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، كما اقترحت حماس أيضًا “إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وفيما يتعلق بجهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، اقترحت حماس:

المرحلة الأولى تستمر لمدة 45 يومًا تتضمن تبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين، وتسليم المساعدات.

المرحلة الثانية، اقترحت حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

المرحلة الثالثة، اقترحت حماس مدة تبادل الرفات والجثث لمدة 45 يومًا.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يدرس رد حماس على مقترح التهدئة في غزة، وأشار بيان المكتب إلى أن الوسيط القطري قام بإبلاغ الموساد برد حماس، ويقوم المسؤولون المعنيون بالمفاوضات بتقييم تفاصيل هذا الرد بعناية.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أفادت حركة حماس بتسليم ردها إلى مصر وقطر بشأن “اتفاق الإطار” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.