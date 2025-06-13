مفاجأة مدوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف نجحت المسيرات في إغتيال قيادات إيران

فجرت القناة الـ12 العبرية مفاجأة مدوية، حيث أكدت إن إسرائيل أنشأت قاعدة مسيرات داخل إيران استخدمت في هجوم فجر اليوم.

غارات جوية ضد إيران

وشن الطيران الإسرائيلي فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

حيث نفذت “تل أبيب” على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإذاعة فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن ” 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه “الأسد الصاعد”.

عقاب “قاسٍ ورادع”

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية إنها مستعدة لتنفيذ عقاب “قاسٍ ورادع” رداً على الهجمات الإسرائيلية، فجر الجمعة، مشيرة إلى أن تل أبيب ستدفع “ثمن هذه الجريمة بكامل كيانها”، حسبما قالت وكالة “مهر” الإيرانية.

وتابع بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية، أن إسرائيل كشفت مرة أخرى عن “وجهها الخبيث والمعادي للإنسانية، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية”.

وأضاف البيان أن “هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، أودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء، وأظهر مرة أخرى الطبيعة الإجرامية والشريرة لهذا الكيان القاتل للأطفال”.

وكشف المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وقال المرشد في رسالةً إلى الأمة الإيرانية قال فيها: “على النظام أن ينتظر عقابًا شديدًا، وإن يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية لن تتخلى عنه إن شاء الله”.