مفاجأة.. لندن تستضيف حدث هام لدعم غزة بعد قمة شرم الشيخ .. تفاصيل دعم المملكة المتحدة للقطاع

آياتي خيري

قالت الحكومة البريطانية أن لندن ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لمدة ثلاثة أيام لبحث سبل تعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية.

وتابع بيان صادر عن الحكومة نقلته وسائل الإعلام البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعلن خلال قمة شرم الشيخ تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين في غزة، مؤكدًا التزام لندن بدور قيادى فى المرحلة المقبلة من خطة السلام.

وتواجد ستارمر أيضًا فى قمة شرم الشيخ للسلام، حيث سيجدد تأكيد دعم بلاده للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع عملية إعادة الإعمار على أسس مستدامة.

وفي سياق متصل كشفت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن ستلعب دورًا رئيسيًا فى جمع الأطراف المعنية وتوفير الخبرات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود إعادة الإعمار، مشددة على أن التعافي طويل الأمد يجب أن يقوده الفلسطينيون أنفسهم، لكنه يتطلب “استثمارات دولية كبيرة وتعاونًا جادًا”.

وتابعت الوزيرة أن “الوقت قد حان للعمل بسرعة وجدية على خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، تشمل إزالة الركام، وإصلاح البنية التحتية، واستئناف الخدمات الصحية، وإعادة بناء المنازل”.

جاء الإعلان البريطانى فى وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لإطلاق مرحلة جديدة من السلام وإعادة الإعمار عقب اتفاق غزة الأخير، الذى أشاد به عدد من القادة باعتباره خطوة أولى نحو الاستقرار الدائم في المنطقة.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015


