مفاجأة.. علماء يكتشفون كنزًا  يخدم البشرية في أعماق المحيط الأطلسي

نجح مجموعة من العلماء بعد 50 عامًا من البحث وتحديدًا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، من نيوجيرسي في عمق المحيط الأطلسي من التوصل لكنز لايقدر بثمن وهو خزانًا جوفيًا هائلًا من الماء العذب في واحدة من أعظم الإكتشافات العلمية بلا شك.

إكتشاف إستثنائي

جاء هذا الاكتشاف الاستثنائي بعد نحو 50 عامًا من العثور على مياه عذبة بالصدفة في قاع البحر قبالة شمال شرق الولايات المتحدة، عندما كانت سفينة حكومية أمريكية تحفر هناك بحثًا عن المعادن والهيدروكربونات.

وفي وقت سابق إنطلقت بعثة بحثية عالمية -تحمل الرمز 501- قبالة كيب كود هذا الصيف؛ حيث قام الفريق بالحفر تحت المياه المالحة، واستخرج آلاف العينات، مؤكدًا وجود هذا الخزان المائي العملاق تحت سطح البحر.

وفي هذا السياق، علق براندون دوغان، الجيوفيزيائي وعالم الهيدرولوجيا في كلية كولورادو للمناجم والعالم الرئيس المشارك في البعثة قائلًا: “إن هذا الخزان هو مجرد واحد من العديد من مستودعات المياه العذبة السرية المعروفة بوجودها في المياه المالحة الضحلة حول العالم، والتي تتم الاستفادة منها يومًا ما لسد العطش المتزايد على كوكب الأرض، ونحن بحاجة إلى البحث عن كل الاحتمالات المتاحة لإيجاد المزيد من المياه للمجتمع”.

تحليل نحو 50 ألف لترٍٍ

ومن المقرر أن يعمل الفريق على تحليل نحو 50 ألف لترٍٍ من هذه المياه في مختبرات حول العالم خلال الأشهر القادمة، في محاولة لحل لغز أصولها سواءً كانت من الأنهار الجليدية، أو مرتبطة بأنظمة المياه الجوفية على اليابسة، أو مزيج من الاثنين، ورغم الضخامة الهائلة لهذا المخزون المائي، إلا أن استغلاله يواجه تحديات جسيمة؛ حيث أن استخراج هذه المياه من أعماق المحيط يتطلب حل إشكاليات معقدة تتعلق بطرق الاستخراج الآمنة، وتحديد الجهة المالكة لها، وكيفية توزيعها بشكل عادل، والأهم: كيفية الحفاظ على التوازن البيئي أثناء عملية الاستخراج.

وسوف تأخذ عملية تطوير التقنيات اللازمة ونقل هذه المياه إلى البر سنوات طويلة، إن لم تكن عقودًا، وذلك في حال أثبتت الجدوى التقنية والاقتصادية لمثل هذا المشروع العملاق.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه العذبة حجم الإمدادات المتاحة بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتتفاقم هذه الأزمة بسبب تأثيرات التغير المناخي التي تلوث المصادر التقليدية للمياه، بينما تستهلك التقنيات الحديثة مثل: مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المياه لا يمكن تلبيتها بالمصادر الحالية.