مفاجأة.. ترامب يعلن زيارته لكوريا الشمالية في هذا التوقيت

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا انه يتوقع لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في مستقبل قريب، مؤكدًا للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية: في مرحلة ما سنتعامل مع كوريا الشمالية أعتقد أنهم يرغبون في ذلك وأنا أيضا أرغب فيه.

وقال ترامب الأسبوع الماضي، أنه يرغب بشدّة في مقابلة الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لكوريا الجنوبية ووصل الرئيس الامريكي إلى جيونغجو في شرق شبه الجزيرة الكورية صباح الأربعاء الماضي، حيث يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

تجدر الإشارة إلى أن ترامب خلال ولايته الأولى التقى كيم في 30 يونيو 2019 بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وحينها، دخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيرا على الأقدام الأحد، برفقة كيم جونج أون وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بان مون جوم حيث وقعت الهدنة عام 1953.

وعقب تلك الخطوة التاريخية أصبح ترامب أول رئيس امريكي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية، وذلك بعدما عبر خط الترسيم الذي يقسم المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وبعد المصافحة قال ترامب، إنه يوم عظيم للعالم.. أنا فخور بتخطي الخط الفاصل إلى كوريا الشمالية.

بينما صرح كيم وقتها نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل، وعبر عن رغبته في استغلال اللحظة للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد، مضيفا ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا.

و التقى ترامب، خلال زيارته إلى اليابان، ثانى محطات جولته الآسيوية، بعائلات المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية وقال فى تصريحات الثلاثاء، إنه يفكر فى هذه القضية منذ ولايته الرئاسية الأولى، مضيفا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أسر المختطفين.

وتقول الحكومة اليابانية إن 17 مواطنا يابانيا على الأقل اختطفوا من قبل عملاء كوريين شماليين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.. وتم إعادة خمسة مختطفين فى عام 2002 إلا أن مصير 12 مختطفا آخرين لا يزال غير معروف.