مفاجأة.. إيلون ماسك يغادر منصبه الحكومي في الإدارة الأمريكية | تفاصيل

غادر إيلون ماسك صاحب منصة إكس الشهير – تويتر سابقا – منصبه من الإدارة الأمريكية، كمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب.

تقليص البيروقراطية الاتحادية والإنفاق غير المجدي

يشير إيلون ماسك إلى أن مغادرته من منصبه الحكومي تأتي بعد أن قاد جهودا لإعادة هيكلة وتقليص البيروقراطية الاتحادية، حيث نشر تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي “إكس”، قال فيها: “مع انتهاء فترة عملي المقررة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير المجدي. مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة”.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن التغيير، أن ماسك سيغادر منصبه بالفعل.

إيلون ماسك في إدارة ترامب

في أواخر عام 2024، كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك سيقود إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، إلى جانب المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

وقال دونالد ترامب في بيان إن ماسك وراماسوامي سيعملان من خارج الحكومة لتقديم “المشورة والتوجيه” للبيت الأبيض وسيشتركان مع مكتب الإدارة والميزانية “لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي للحكومة لم يسبق له مثيل”، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تصدم أنظمة الحكومة.

وقال ترامب إن الثنائي “سيمهد الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.

وفي منشور على X، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، تعهد إيلون ماسك بتوثيق جميع تصرفات الإدارة عبر الإنترنت لتحقيق “أقصى قدر من الشفافية”، حيثقال في البيان الذي أصدره فريق الانتقال: “سيؤدي هذا إلى إرسال موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في إهدار الحكومة، وهو عدد كبير من الناس!”.