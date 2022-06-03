أخبار عالمية

مفاجأة.. إصابة بوتين بالسرطان ومحاولة اغتياله

محمود محمد

ذكرت مجلة نيوزويك، في تقرير خاص لها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خضع لعلاج من السرطان في أبريل الماضي.

بوتين

وأوضحت المجلة أن خبر إصابة فلاديمير بوتين بالسرطان والعلاج منه، جاء على لسان 3 من قادة المخابرات الأمريكية.

وذكر تقرير سري للمخابرات الأمريكية، أن فلاديمير بوتين عولج من السرطان في أبريل 2022.

فلاديمير بوتين .. أغرب 8 حكايات يتم تداولها عن الزعيم الروسى

الاتحاد الأوروبي يبحث عن حلول بأزمة واردات النفط الروسية

هذا بجانب حدوث محاولة اغتيال لحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي.

وحسب قادة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قلقة للغاية من شعور بوتين بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة.

وقال أحد كبار ضباط الاستخبارات الأمريكية “قبضة فلاديمير بوتين قوية ولكنها لم تعد مطلقة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع الأخيرة من الانضمام لحلف الناتو.

مفاجأة.. إصابة بوتين بالسرطان ومحاولة اغتياله 1 3/6/2022 - 1:56 ص

Avatar of محمود محمد
محمود محمد

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.