مفاجأة.. إصابة بوتين بالسرطان ومحاولة اغتياله

ذكرت مجلة نيوزويك، في تقرير خاص لها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خضع لعلاج من السرطان في أبريل الماضي.

وأوضحت المجلة أن خبر إصابة فلاديمير بوتين بالسرطان والعلاج منه، جاء على لسان 3 من قادة المخابرات الأمريكية.

وذكر تقرير سري للمخابرات الأمريكية، أن فلاديمير بوتين عولج من السرطان في أبريل 2022.

هذا بجانب حدوث محاولة اغتيال لحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي.

وحسب قادة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قلقة للغاية من شعور بوتين بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة.

وقال أحد كبار ضباط الاستخبارات الأمريكية “قبضة فلاديمير بوتين قوية ولكنها لم تعد مطلقة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع الأخيرة من الانضمام لحلف الناتو.