معتز كوكش: فيسبوك قد يكون عطل بعض الخوارزميات لإجراء بعض التعديلات قبل استدعاء أحد موظفيه إلى الكونجرس

معتز كوكش: فيسبوك قد يكون عطل بعض الخوارزميات لإجراء بعض التعديلات قبل استدعاء أحد موظفيها إلى الكونجرس، حيث صرح الخبير في أمن المعلومات لقناة العربية منذ قليل بأنه من الممكن أن يكون الفيسبوك قد عطل بعض الخوارزميات لإجراء بعض التعديلات قبل استدعاء أحد موظفيه غدا إلى الكونغرس الأمريكي، وقال أنه كل ما وصل إلينا من إدارة الفيسبوك هو رسالة اعتذار قامت إدارة الفيسبوك بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، وأردف كوكش قائلاً: أن هناك احتمال آخر لتلك الأعطال وهو ان تكون ردة فعل من مجموعات الهاكرز أو الاختراقات الإلكترونية

وأفادت تصريحات إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أن انقطاع خدمات فيسبوك وشركاتها جاء غداة ظهور مبلغة عن مخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي، قامت بها شركة فيسبوك إبان اقتحام مبنى الكابيتول.

وأضاف كوكش احتمال ثالث، وهو أنه من الممكن فعلاً ان يكون قد تعطلت بعض خوادم شركة فيسبوك، لكن هنا تكون الشركة بالفعل أمام مشكلة كبيرة جداً، ويثبت ذلك طول مدة التعطل والتي فاقت مشكلات حدثت في السابق، فالموضوع هنا كبير جدا وليس صغيرا.

الخبير في أمن المعلومات معتز كوكش: #فيسبوك قد يكون عطل بعض الخوارزميات لإجراء تعديلات قبل استدعاء أحد موظفيه إلى #الكونغرس#العربية pic.twitter.com/DkGDKoCtDu — العربية (@AlArabiya) October 4, 2021

فيسبوك تنفي الاتهامات

وكانت شركة فيسبوك قد نفت أمس 3 أكتوبر 2021، الاتهامات التي وجهتها مُبلِغة مجهولة الهوية، والتي تفيد بأن فيسبوك ساهمت في أحداث الشغب التي تزامنت مع اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي، والتي قام بها انصار الرئيس السابق دونالد ترامب بحسب موقع أكسيوس.

وكانت المبلغة الغير معروفة هويتها إلى الآن قد أكدت أنها يمكنها إثبات أن فيسبوك يكذب على الجمهور والمستثمرين بشأن فعالية حملاته للقضاء على الكراهية والعنف والمعلومات المضللة من منصاته.