معبر رفح| ما حقيقة تحصيل مصر رسوم إضافية؟

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت، في الأيام الأخيرة، أخبارًا كاذبة تتعلق بتحصيل رسوم إضافية على المسافرين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

وقال رشوان أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأكد بشدة على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية أو تقاضي أي مقابل مادي غير رسمي للعبور إلى الأراضي المصرية.

وأوضح رشوان أن الهيئة المسؤولة عن تشغيل المعبر تفرض فقط الرسوم المقررة وفقًا للقوانين المصرية، وأنه لم يطرأ أي زيادة على هذه الرسوم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث تصل مساهماتها إلى 70% وتستمر في زيادتها بهدف تخفيف العبئ عن الفلسطينيين. ولذلك، فإنه من غير المنطقي أن تفرض مصر رسوم أو أعباء إضافية على أهالي فلسطين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار رشوان إلى أن مصر لم تفرض أي رسوم على القادمين من غزة فيما يتعلق بالعلاج أو الانتقالات داخل البلاد أو السفر إلى الخارج.

وأكد رفض مصر بشكل قاطع ونهائي أي ضغوط اقتصادية أو مالية تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وناشد رشوان الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح إبلاغ الجهات الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في ذلك.

معبر رفح وعبور المساعدات

وأفادت حركة العبور بمعبر رفح، أنه قد وصل للجانب الفلسطيني وقطاع غزة، اليوم الأربعاء، 110 شاحنات مساعدات جديدة تم تسييرها من مراكز استقبال المساعدات القادمة عن طريق مطار وميناء العريش والطرق البرية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقد حملت الشاحنات مواد إغاثة وأدوية وأغذية ودخلت بوابة معبر رفح من الجانب المصري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

يذكر أن إجمالي حجم مساعدات مصر لقطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوب الماضي، 40274 طن نقلتها 2299 شاحنة، وأوضحت حركة بيانات وصول المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة لمدينة العريش وتجهيزها ت تحريكها لمعبر رفح وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما دفعت مصر بمئات الأطنان من المساعدات عبر جسر بري من كل محافظات مصر شاركت فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات الشعب المصري. إلى جانب المساعدات المنقولة جوا وبحرا من الدول العربية والصديقة عن طريق مطار وميناء العريش.

استمرار القصف

وتستمر عمليات القصف والضرب الوحشي على قطاع غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 23357 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 59410 آخرون، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن 147 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات 24 الماضية. ومازالت أعداد كبيرة من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.