مظاهرات أمريكية “سنقف مع فلسطين ولن نتوقف”.. واقتراح يتردد في أروقة الكونغرس

تختلف آراء شعوب العالم عن حكوماتها، فمنذ اندلعت حرب الإبادة الجماعية في غزة، تظاهر العديد من شعوب العالم، تنديدا بقصف المدنيين في غزة، واختراق القانون الدولي، وأخلاق الحروب، ولم تتفهم الشعوب المبررات الواهية التي ذكرتها حكوماتهم، مثل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أو محاربة الإرهاب.

مظاهرات أمريكية

حيث اندلعت مظاهرات في أمريكا، تنادي جو بايدن بتغيير سياسته، تجاه الحرب على غزة، وعدم الوقوف بجانب إسرائيل، في عدوانها الغير مبرر على المدنيين، واعتبار ذلك جريمة حرب واضحة وعنصرية.

سنقف مع فلسطين!

هكذا قالت فتاة أمريكية شجاعة تحت نافذة فندق بايدن في دنفر!

متظاهرون يلاحقون بايدن فور وصوله إلى فندق في دنفر ولاية كولورادو! pic.twitter.com/gupFIa5AEb — خالد الرويشان (@k_alrowaishan) November 30, 2023

يعتقد البعض أن السبب في بدء الحرب مرة أخرى على غزة، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، هو الضغط لتنفيذ اقتراح تهجير الفلسطينيين، وبحسب تقرير قناة الجزيرة الإخبارية، أن الكونغرس الأمريكي، يبحث اقتراح بربط المساعدات على بعض الدول بقبول هجرة أعداد من الفلسطينيين إلى أراضيها.