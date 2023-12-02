أخبار عالمية

مظاهرات أمريكية “سنقف مع فلسطين ولن نتوقف”.. واقتراح يتردد في أروقة الكونغرس

صفاء المشهور

تختلف آراء شعوب العالم عن حكوماتها، فمنذ اندلعت حرب الإبادة الجماعية في غزة، تظاهر العديد من شعوب العالم، تنديدا بقصف المدنيين في غزة، واختراق القانون الدولي، وأخلاق الحروب، ولم تتفهم الشعوب المبررات الواهية التي ذكرتها حكوماتهم، مثل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أو محاربة الإرهاب.

اقتراح يتداول في الكونغرس

مظاهرات أمريكية

حيث اندلعت مظاهرات في أمريكا، تنادي جو بايدن بتغيير سياسته، تجاه الحرب على غزة، وعدم الوقوف بجانب إسرائيل، في عدوانها الغير مبرر على المدنيين، واعتبار ذلك جريمة حرب واضحة وعنصرية.

يعتقد البعض أن السبب في بدء الحرب مرة أخرى على غزة، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، هو الضغط لتنفيذ اقتراح تهجير الفلسطينيين، وبحسب تقرير قناة الجزيرة الإخبارية، أن الكونغرس الأمريكي، يبحث اقتراح بربط المساعدات على بعض الدول بقبول هجرة أعداد من الفلسطينيين إلى أراضيها.


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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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