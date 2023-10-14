مطالب لمنظمة الصحة العالمية بتراجع إسرائيل عن طلب إخلاء مستشفى العودة

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إسرائيل على التراجع عن طلبها إخلاء مستشفى العودة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نقل المرضى سيعرض حياتهم للخطر.

شعار منظمة الصحة العالمية المصدر موقع onehealthinitiative وعدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في تغريدة له على موقع تويتر “إننا نناشد إسرائيل التراجع عن هذا القرار، إن نقل المرضى سيعرض حياتهم للخطر المباشر، وكذلك حياة العاملين الصحيين”، ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، منحت إسرائيل مستشفى العودة في غزة ساعتين فقط للإخلاء أولاً، ثم أجلت طلب الإخلاء حتى الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي .

أخذت منظمة الصحة العالمية المبادرة للمطالبة بالتراجع عن قرار إسرائيل بشأن إخلاء مستشفى العودة في قطاع غزة، حيث حثت إسرائيل بقوة على التراجع عن هذا القرار، مشيرة إلى أن إجبار المرضى على مغادرة المستشفى يعرض حياتهم وحياة العاملين في المجال الصحي للخطر الفوري، هذا القرار لا يمكن أن يكون مقبولًا تحت أي ظرف.

ونوهت منظمة أطباء بلا حدود الدولية بأن إسرائيل أعطت مستشفى العودة في غزة مدة ساعتين فقط لإجراء عملية الإخلاء في البداية، ثم قامت بتأجيل هذا القرار حتى الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهذا يجعل عملية إخلاء المرضى أمرًا معقدًا للغاية.

وفي تصريحات سابقة، قال طارق يساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، إن منظمة الصحة العالمية تضم صوتها للأمم المتحدة في مناشدة إسرائيل لإلغاء أوامر الإخلاء على الفور خلال الـ 24 ساعة القادمة لـ 1.1 مليون شخص يعيشون شمال وادي غزة”، وإنهاء الأعمال العدائية والعنف في قطاع غزة، حيث تتكشف معاناة إنسانية لا يمكن تصورها.

تعتبر هذه التطورات تصعيدًا دراماتيكيًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق حملة عسكرية مستدامة وقوية ضد قطاع غزة كرد فعل على الهجوم العسكري الذي شنته حركة حماس، بدأ الصراع يوم السبت الماضي عندما شنت حماس هجومًا مفاجئًا متعدد الأوجه يشمل سلسلة من إطلاق الصواريخ والتسلل إلى إسرائيل عبر البر والبحر والجو، حيث أوضحت حركة حماس أن هذا الهجوم جاء ردًا على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وعلى ازدياد العنف ضد الفلسطينيين.