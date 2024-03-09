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مطار بانكوك: القبض على مهربين لحيوانات “مهددة بالانقراض” منها الباندا الأحمر وقرد طمارين

صفاء المشهور

في مطار بانكوك الدولي في العاصمة التايلاندية، تم ضبط 87 حيوانا في حوزة ستة من الأشخاص الهنود، وداخل أمتعتهم، وكانوا يريدون التوجه إلى مومباي بالهند.

تهريب حيوانات مهددة بالانقراض

قرد طمارين

تهريب 87 حيوانا

عثر مسؤولو الجمارك في العاصمة التايلاندية “بانكوك”، على عشرات الحيوانات النادرة داخل أمتعة ستة من الهنود بغرض تهريبها إلى الهند، وقد تم القبض على المتهمين المشتبه بهم لقيامهم بتهريب الحيوانات خارج البلاد، وقد شملت قائمة الحيوانات:

  • حيوان الباندا الأحمر المهدد بالانقراض.

    تهريب حيوانات مهددة بالإنقراض
    الباندا الأحمر
  • الحيوان النادر قرد طمارين القطني الرأس.
  • قطة صيد وهي أندر أنواع القطط في العالم، ويسمى “القط السماك”، حيث أنه يصطاد من تحت الماء.
  • سحالي وثعابين.
  • طيور نادرة.
  • سناجب من أنواع نادرة.
  • خفافيش.

الحيوانات المهددة بالانقراض

تتعرض بعض الحيوانات للانقراض نتيجة بعض التغيرات المناخية والبيئية، أو الاستغلال البشري والإتجار بها، وتحرص الدول والمؤسسات العالمية،على الحفاظ على الحيوانات النادرة من خطر الانقراض، من خلال وضعها في محميات طبيعية خاصة، وتوفير البيئة والرعاية المناسبة لها، أو حماية الغابات ومنع الصيد الجائر، وتجريم تهريب الحيوانات النادرة.


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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.


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