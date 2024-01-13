مصر تنفي مزاعم إسرائيلية لمنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

تم توجيه اتهامات من قبل فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وقد نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر هذه الاتهامات بشكل قاطع مشيرًا إليها بأنها مجرد (مزاعم وأكاذيب).

معبر رفح البري المصرى

وقد أكد رشوان أن جميع المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا في العديد من المرات العلنية خلال العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى القطاع، وخاصة الوقود بسبب أنها جزء من الحرب التي تشنها على غزة.

وأشار رشوان إلى أنه بعد هذه التصريحات التي لم تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، فقد حاولت إسرائيل تحميل مصر المسؤولية وإلقاء اللوم عليها في محاولة لتجنب المسائلة أمام المحكمة الدولية.

كما أوضح رشوان أن سيادة مصر تنتهي عند الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر من المعبر في غزة لسيطرة إسرائيلية فعلية.

وهذا ما يتحكم عمليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بالدخول إلى القطاع.

وقد أكد رشوان أن مصر قد أعلنت عدة مرات رسميًا بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل مستمر ولا يوجد أي انقطاع في عمله.

وقد دعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى عدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والامتناع عن تأخيرها أو عرقلتها بحجة التفتيش.

وقد قام عدد كبير من المسؤولين العالميين بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة معبر رفح من الجانب المصري، ولكنهم لم يتمكنوا من عبوره إلى قطاع غزة بسبب منع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على سلامتهم نتيجة للقصف المستمر على القطاع.

وقد تمت المفاوضات بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أسبوع بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة، وقد شهدت هذه المفاوضات تعنتًا كبيرًا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي سوف يسمح بدخولها للقطاع، حيث يرون أنهم المسيطرون على القطاع عسكريًا، وفي النهاية تم السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات كما تم الإعلان عنها سابقًا.

ونظرًا للاعتراض المستمر من قبل إسرائيل على دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم فقد قررت مصر تكليف الشاحنات المصرية وسائقيها بنقل المساعدات بعد التفتيش مباشرة إلى قطاع غزة لتوزيعها على السكان بدلاً من تحويلها إلى شاحنات فلسطينية لذلك.

وهذا يؤكد سيطرة الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع وإعاقته المتعمدة لذلك، وقد طالب الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات، وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ذلك في 13 ديسمبر الماضي كبشرى سارة.

وإذا كانت السلطات الإسرائيلية فعلاً ترغب في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع فلديهم ستة معابر من أراضيهم مع القطاع، وينبغي عليهم فتحها فوراً للتجارة وليس فقط لدخول المساعدات، لاسيما وأن حجم التجارة مع قطاع غزة قد بلغ في عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.