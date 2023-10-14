مصر ترفض فتح “معبر رفح” للأمريكيين المغادرين من “غزة” إلا بشرط
رفضت السلطات المصرية استقبال الأميركيين في معبر رفح، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة خلال الحرب المستمرة.
إدخال المساعدات لغزة مقابل مغادرة الأمريكيين
صرحت بعض المصادر بقطاع غزة إلى قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مصر ربطت السماح بمرور الرعايا الأميركيين من قطاع غزة إلا بعد الاتفاق على قرار إدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بغزة، وقد وصل مجموعة من الحاملين للجنسية الأميركية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حيث قضوا ساعات طويلة في الانتظار قبل أن يُرفض دخولهم إلى المعبر.
#عاجل| مراسلنا: #مصر رفضت مرور حملة الجنسية الأميركية عبر معبر #رفح إلا باتفاق يشمل إدخال المساعدات لقطاع #غزة #فلسطين #إسرائيل #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/BZFXvxuYzK
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 14, 2023
في هذا السياق كان “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأميركي قد أعلن سابقًا عن نيته تسهيل خروج الأجانب الأمريكيين من غزة عبر معبر رفح، وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن الخطة تتضمن فتح المعبر من ظهر اليوم السبت حتى الخامسة مساءً مؤكدًا على أن واشنطن والقاهرة قد اتفقتا أن يتم فتح معبر رفح للأميركيين.