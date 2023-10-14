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مصر ترفض عبور الرعايا الأجانب معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات| وتؤكد: حقوق الفلسطينيين ليست أقل من الآخرين

معز الصافي

تصريحات هامة جديدة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، تؤكد على الموقف الثابت والتاريخي من القاهرة نحو القضية الفلسطينية، وذلك على هامش لقائه المشترك من نظيره الليتواني خلال الساعات الماضية، مؤكدًا على أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر.

مصر ترفض دخول الأجانب والأمريكيين من غزة إلا في حالة واحدة| وتؤكد: حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من الآخرين

مصر ترفض دخول الأميركيين إلى غزة إلا باتفاق شامل مصدر الصورة: فرانس 24

التأكيد على حفظ حقوق الفلسطينيين

كما أكد شكري أنه يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني على ذات القدر ودون ازدواجية، لافتًا إلى أن مبدأ حل الدولتين الذي استقر عليه المجتمع الدولي لا يزال غير محققًا وهو ما يساعد دائمًا على المواجهة.

ورفض دخول الأمريكيين لغزة إلا باتفاق أشمل

كما كشفت تقارير إخبارية أن القاهرة رفضت السماح بدخول الذين يحملون الجنسية الأميركية والأجانب إلى معبر رفح، إلا في إطار اتفاق أشمل، يراعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والأساسية للمواطنين الذي يواجهون حرب إبادة.

وهو ما أدى إلى عودة حاملي الجنسية الأمريكية إلى غزة مرة أخرى، بعد انتظارهم لساعات لعبور معبر رفح، وعدم تمكنهم من ذلك.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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