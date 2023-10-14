مصر ترفض عبور الرعايا الأجانب معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات| وتؤكد: حقوق الفلسطينيين ليست أقل من الآخرين

تصريحات هامة جديدة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، تؤكد على الموقف الثابت والتاريخي من القاهرة نحو القضية الفلسطينية، وذلك على هامش لقائه المشترك من نظيره الليتواني خلال الساعات الماضية، مؤكدًا على أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر.

مصر ترفض دخول الأميركيين إلى غزة إلا باتفاق شامل مصدر الصورة: فرانس 24

التأكيد على حفظ حقوق الفلسطينيين

كما أكد شكري أنه يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني على ذات القدر ودون ازدواجية، لافتًا إلى أن مبدأ حل الدولتين الذي استقر عليه المجتمع الدولي لا يزال غير محققًا وهو ما يساعد دائمًا على المواجهة.

مصادرنا: القاهرة أبلغت وفدا أمنيا إسرائيليا رفضها السماح بعبور الأجانب من معبر رفح إلا في إطار اتفاق يسمح بعبور المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 14, 2023

ورفض دخول الأمريكيين لغزة إلا باتفاق أشمل

كما كشفت تقارير إخبارية أن القاهرة رفضت السماح بدخول الذين يحملون الجنسية الأميركية والأجانب إلى معبر رفح، إلا في إطار اتفاق أشمل، يراعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والأساسية للمواطنين الذي يواجهون حرب إبادة.

وهو ما أدى إلى عودة حاملي الجنسية الأمريكية إلى غزة مرة أخرى، بعد انتظارهم لساعات لعبور معبر رفح، وعدم تمكنهم من ذلك.