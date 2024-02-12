مصر ترد على تصريحات مسئول إسرائيلي بشأن دعم حماس بالأسلحة

خلال مساء اليوم الاثنين، قام وزير المالية لكيان الإحتلال الإسرائيلي بتوجيه اتهامات إلى مصر بأنها تقدم دعم لحماس والمقاومة الفلسطينية بالأسلحة والعتاد.

وقد تحدث وزير المالية الإسرائيلي “سموتريتش” قائلاً: “مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في ما حدث يوم 7 أكتوبر وحماس تسلحت عن طريق مصر”.

وقام المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية بالرد على تلك التصريحات عبر منصه إكس قائلاً: “من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلى في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

تلك التصريحات غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2024

وخلال فجر اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية كثيفة على مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطيني وإصابات العشرات من المدنيين.