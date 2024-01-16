تشير التقارير إلى وقوع اشتباكات بين القوات المصرية والإسرائيلية على الحدود بين البلدين.

وفي هذا السياق فقد أعلن الجيش المصري اليوم أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الشمالية الشرقية مع إسرائيل بالقرب من منفذ العوجة.

مصر تحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود مع إسرائيل

وأوضح بيان صادر عن الجيش المصري أنه تم قتل شخص غير معروف والقبض على ستة مهربين خلال هذه العملية.

وتم ضبط شحنة تقدر بحوالي 174 كيلوغرامًا من المخدرات المختلفة، وقد وقعت أيضًا تبادل لإطلاق النار خلال الحادث.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على أشخاص مشتبه بهم قدموا من الجانب المصري للحدود.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان قصير أن عدد المشتبه بهم يبلغ حوالي 20 شخصًا من بينهم العديد من المسلحين وأنه تم إصابة بعضهم بجروح.

في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن نحو عشرين مشتبها فيهم من بينهم عدد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود مع قطاع غزة بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات.

#عاجل وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2024

وقبل صدور بيان الجيش فقد أفاد مصدر أمني مصري بأن حرس الحدود تمكن من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود المصرية مع إسرائيل جنوب معبر العوجة في سيناء، وذكر المصدر أنه وقعت اشتباكات أثناء هذه المحاولة وتم القبض على ستة مهربين.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن مسؤول أمني مصري في وقت سابق أن القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وأكد المسؤول أن مسؤولية ضبط الحدود مع غزة تقع على عاتق مصر وأنها لن تسمح بأي أنشطة غير قانونية.

وأشار أيضًا إلى أن اتفاقية السلام تمنع إسرائيل من تنفيذ أي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين.

ونفى المسؤول المصري أيضًا مزاعم تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة.

ويذكر أن أن محور صلاح الدين المعروف باسم (محور فيلادلفيا) يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.