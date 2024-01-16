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مصر تحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود مع إسرائيل

عبد الرحمن عياد

تشير التقارير إلى وقوع اشتباكات بين القوات المصرية والإسرائيلية على الحدود بين البلدين.
وفي هذا السياق فقد أعلن الجيش المصري اليوم أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الشمالية الشرقية مع إسرائيل بالقرب من منفذ العوجة.

مصر تحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود مع إسرائيل

مصر تحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود مع إسرائيل

وأوضح بيان صادر عن الجيش المصري أنه تم قتل شخص غير معروف والقبض على ستة مهربين خلال هذه العملية.
وتم ضبط شحنة تقدر بحوالي 174 كيلوغرامًا من المخدرات المختلفة، وقد وقعت أيضًا تبادل لإطلاق النار خلال الحادث.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على أشخاص مشتبه بهم قدموا من الجانب المصري للحدود.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان قصير أن عدد المشتبه بهم يبلغ حوالي 20 شخصًا من بينهم العديد من المسلحين وأنه تم إصابة بعضهم بجروح.

في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن نحو عشرين مشتبها فيهم من بينهم عدد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود مع قطاع غزة بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات.

وقبل صدور بيان الجيش فقد أفاد مصدر أمني مصري بأن حرس الحدود تمكن من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود المصرية مع إسرائيل جنوب معبر العوجة في سيناء، وذكر المصدر أنه وقعت اشتباكات أثناء هذه المحاولة وتم القبض على ستة مهربين.

من الحدود المصرية الإسرائيلية
من الحدود المصرية الإسرائيلية

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن مسؤول أمني مصري في وقت سابق أن القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأكد المسؤول أن مسؤولية ضبط الحدود مع غزة تقع على عاتق مصر وأنها لن تسمح بأي أنشطة غير قانونية.
وأشار أيضًا إلى أن اتفاقية السلام تمنع إسرائيل من تنفيذ أي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين.

ونفى المسؤول المصري أيضًا مزاعم تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة.
ويذكر أن أن محور صلاح الدين المعروف باسم (محور فيلادلفيا) يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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