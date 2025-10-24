مصرع 14 مهاجرًا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل الغربية لتركيا

أعلنت السلطات المحلية في ولاية موغلا غرب تركيا عن وقوع حادث مأساوي أسفر عن فقدان عدد من الأرواح بعد انقلاب قارب مطاطي في البحر، وأكد مكتب الحاكم في بيان رسمي أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين.

وأوضح البيان أن الحادث وقع فجر اليوم بعد أن أبلغ أحد الناجين من الجنسية الأفغانية فرق الطوارئ بوقوع الكارثة، وذلك عقب تمكنه من السباحة والعودة إلى البر، مشيرًا إلى أن القارب كان يحمل نحو 18 شخصًا عندما غمرته المياه بعد وقت قصير من الإبحار.

وأضاف المكتب أن فرق خفر السواحل عثرت على ناجٍ آخر تمكن من الوصول إلى جزيرة جلبي القريبة من مدينة بودروم، بينما تم انتشال عدد من الجثامين من البحر خلال الساعات الأولى لعمليات البحث.

وتُشارك في الجهود فرق متخصصة تضم قوارب خفر السواحل، وحدة غوص خاصة، وطائرة هليكوبتر تمشط المنطقة البحرية ضمن نطاق الحادث في محاولة للوصول إلى المفقودين.

ويُعد بحر إيجة من أكثر المسارات البحرية خطورة للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى السواحل الأوروبية، خاصة عبر تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين القادمين من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان.

ووفق بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، شهد عام 2019 تسجيل أعلى عدد من الموقوفين في محاولات الهجرة غير النظامية بواقع نحو 455 ألف شخص، معظمهم من أفغانستان وسوريا، فيما تم توقيف أكثر من 122 ألفًا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أكتوبر.

تسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على مأساة إنسانية متكررة في بحر إيجة، الذي تحول على مدار السنوات إلى نقطة عبور محفوفة بالمخاطر للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. ورغم الجهود الإقليمية والدولية للحد من هذه الرحلات غير النظامية، فإن استمرارها يعكس عمق الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تدفع الآلاف إلى المجازفة بحياتهم بحثًا عن الأمان والاستقرار.