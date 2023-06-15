مصرع والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر بعد خطفه على يد مليشيات قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، فجر اليوم الخميس، أن قوات الدعم السريع قامت باختطاف والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بالتخلص منه، وقد صرح قائلا: إن خطفه وتصفيته هو تصرف غير آدمي.

ومن جانبه، فقد دان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان “الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي قام باستهداف والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وتخلصت منه بمدينة الجنينة”.

وقد قال في بيان خاص إن قوات الدعم السريع تقوم باستهداف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أن ” والي غرب دارفور ليس له علاقة بما يحدث من الصراع الذي يدور بيننا وبين قوات الدعم السريع في البلاد”.

في الجهة المقابلة، قال مستشار الدعم السريع لـ قناة “العربية” إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي خبر مصرع والي غرب دارفور، وصرح قائلا: “نحن في حالة حرب ولا يوجد مكان آمن في غرب دارفور”.

تصريح حسن إبراهيم فضل

وفي نفس الوقت فقد، قال حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة العدل والمساواة بالجمهورية السودانية، إن “مليشيات مسلحة هى التي تخلصت من والي غرب دارفور”.

كما أضاف فضل في بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في تطور خطير… قامت مليشيات مسلحة باقتحام مقر إقامة والي غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، وقامت باختطافه وقد ذهبت به إلى جهة غير معروفة، ثم ظهرت مقاطع مصورة تظهر من خلالها اغتياله بوحشية وبربرية لا مثيل لها.