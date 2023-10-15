تعرض المخرج الإيراني الشهير داريوش مهرجوئي وزوجته وحيدة محمدي فر للقتل في منزلهما الواقع بالقرب من العاصمة طهران حسبما أفادت السلطات الإيرانية يوم الأحد.

مصرع المخرج الإيراني الشهير داريوش مهرجوئي وزوجته في جريمة قتل مروعة بالقرب من طهران

ووفقًا للتحقيقات الأولية فقد تعرض المخرج وزوجته للطعن في الرقبة مما أدى إلى وفاتهما.

وقد تلقت ابنتهما منى رسالة من والدها في وقت سابق من المساء تدعوها لتناول العشاء في منزلهما في كرج وهي مدينة قريبة من طهران، وعند وصولها وجدت جثتي والديها مقتولتين ومصابتين بجروح قاتلة في الرقبة.

وتعبيرًا عن حزنه واستياءه من هذا الحادث المأساوي فقد طلب وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي توضيحًا حول ظروف وتفاصيل الجريمة.

ومع ذلك لم تتوفر حتى الآن تكهنات حول الدوافع وراء هذه الجريمة.

وفي الأيام القليلة الماضية قد نشرت صحيفة (اعتماد) مقابلة سابقة مع زوجة المخرج تكشف فيها أنها تعرضت للتهديد وأن منزلها تعرض للسرقة في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للمقابلة فقد تلقت المخرجة تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويُعد داريوش مهرجوئي البالغ من العمر 83 عامًا من أبرز السينمائيين الإيرانيين حيث حقق شهرة واسعة كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو على مدار ستة عقود، وقد تحدى الرقابة السياسية قبل وبعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

وفي عام 1969 أخرج فيلمًا بعنوان (البقرة) وهو واحد من أول الأفلام التي شكلت موجة سينمائية جديدة في إيران، وحصل أيضا على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي في عام 1971.

كما كانت زوجته وحيدة محمدي فر التي تبلغ من العمر 54 عامًا تعمل في مجال كتابة السيناريو والسينوغرافيا أيضًا.