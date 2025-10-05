مصدر إيراني: المواجهة المقبلة مع اسرائيل ستكون مختلفة وتمتد إلى المنطقة بأكملها

كشف مصدر إيراني أن طهران أغلقت جميع الثغرات التي ظهرت خلال حرب الـ12 يوماً، وذلك في تعليقه على تعزيز القوات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج.

وأوضح المصدر أن أي حرب قادمة “لن تشبه المواجهة السابقة”، مؤكداً أنها ستكون طويلة المدى وذات طابع إقليمي يمتد ليشمل مختلف دول المنطقة.

وأشار إلى أن المعادلة في حال اندلاع المواجهة ستكون واضحة، حيث ستقف الولايات المتحدة مع حلفائها في مواجهة إيران وحلفائها، ما ينذر باتساع نطاق الصراع.

وأكد المصدر أن إيران دخلت منذ الأسبوع الماضي في حالة تأهب قصوى واستنفار كامل على المستويين العسكري والأمني، استعداداً لأي تطورات محتملة.

ورغم هذه الاستعدادات، شدّد المصدر على أن طهران “لن تكون المبادرة ببدء الحرب”، في إشارة إلى تمسكها بموقف دفاعي مع إبقاء الجهوزية الكاملة.