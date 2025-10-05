أخبار عالمية

مصدر إيراني: المواجهة المقبلة مع اسرائيل ستكون مختلفة وتمتد إلى المنطقة بأكملها

أحمد المدبولي

كشف مصدر إيراني أن طهران أغلقت جميع الثغرات التي ظهرت خلال حرب الـ12 يوماً، وذلك في تعليقه على تعزيز القوات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج.

 

وأوضح المصدر أن أي حرب قادمة “لن تشبه المواجهة السابقة”، مؤكداً أنها ستكون طويلة المدى وذات طابع إقليمي يمتد ليشمل مختلف دول المنطقة.

 

وأشار إلى أن المعادلة في حال اندلاع المواجهة ستكون واضحة، حيث ستقف الولايات المتحدة مع حلفائها في مواجهة إيران وحلفائها، ما ينذر باتساع نطاق الصراع.

 

وأكد المصدر أن إيران دخلت منذ الأسبوع الماضي في حالة تأهب قصوى واستنفار كامل على المستويين العسكري والأمني، استعداداً لأي تطورات محتملة.

 

ورغم هذه الاستعدادات، شدّد المصدر على أن طهران “لن تكون المبادرة ببدء الحرب”، في إشارة إلى تمسكها بموقف دفاعي مع إبقاء الجهوزية الكاملة.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


