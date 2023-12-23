كشفت تقارير إخبارية نقلًا عن مصادر مصرية مطلعة، مدى حقيقة ما تم تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن بدء الجيش الإسرائيلي لتحركات ميدانية باتجاه معبر رفح من خلال الدفع بدبابات إسرائيلية عملية برية من معبر كرم أبو سالم صوب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في القطاع لليوم الـ 78 على التوالي، وسط محاولات مصرية وقطرية لتوقيع هدنة جديدة بين الطرفين تتضمن وقف إطلاق النار.

مصادر مصرية تكشف حقيقة تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه معبر رفح

ما حقيقة تحرك إسرائيل نحو معبر رفح؟

وفي أول تعليق مصري على التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى نشاط لمجنزرات إسرائيلية وآليات للجيش الإسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح، تحديدًا بالقرب من “محور فيلادلفيا”، بالرغم من تجنب تل أبيب الدائم للعمل على هذا المحور، منعًا من استفزاز الجانب المصري، قالت المصادر أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

كما أشارت أيضًا هيئة المعابر الفلسطينية بغزة إلى أن الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريًا في محور الحدود الفلسطينية المصرية، مؤكدًا أن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة بالمرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه مصر وقطر إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل توقيع هدنة جديدة خلال الفترة المقبلة، تتضمن وقف إطلاق النار مقابل إطلاق عدد من الأسرى اليهود لدى حماس، إلا أن التقارير تشير إلى صعوبة التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى استمرار القتال المحتدم في قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف المنازل وإسقاط عشرات الشهداء والمصابين يوميًا، بينما يواجه مقاومة قوية من الفصائل الفلسطينية.

ومن جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يواصل هجومه من الجو والبر في جباليا، حيث تدور اشتباكات عنيفة في الحي الواقع شمال قطاع غزة، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية أن تصاعد دخان كثيف فوق مخيم اللاجئين وغارات جوية متواصلة، إلى جانب قصف بالدبابات.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه بيانات المقاومة الفلسطينية عن تمكنها من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وتمكنها أيضًا من قنص عدد من الجنود وقتل آخرين، ونشرت بعض مقاطع الفيديو التي توثق لحظة استهداف جنود إسرائيليين برصاص قناصة من رجال المقاومة، وفيديوهات أخرى تُظهر لحظة استهداف المركبات والآليات والمجنزرات والجرافات الإسرائيلية في القطاع، مؤكدة أنها تمكنت من إيقاع عدد من الجنود في بعض الأكمنة التي نصبتها لهم أثناء توغلهم في محاور مختلفة من القطاع، وأن مستعدة للاستمرار في خوض حرب طويلة الأمد من قوات الجيش الإسرائيلي على جميع الجبهات.