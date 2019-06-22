مصادر صحفية أمريكية | هجوم إلكتروني واسع النطاق من قبل البنتاغون ضد طهران تم بأوامر ترامب

ربما هي المناوشات التي تسبق كل حدثٍ عظيم، فكما قال العرب قديماً أن الحرب أولها الكلام، وكثر الكلام بين واشنطن وطهران من تهديدات ووعيد، حتى تطور الأمر لتجرأ إيراني على السيد الأمريكي لهذا العالم وأسقطت إيران طائرة أمريكية مُسيرة، في تصعيدٍ هو الأول من نوعه ضد واشنطن .

وفي الوقت الذي رأى العالم الولايات المتحدة مُترددة وبشدة في اتخاذ موقف حقيقي ضد الفعل الإيراني، ووسط أنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ قراره فعلياً بضربات عسكرية موجهة لمنصات الصواريخ الإيرانية فور وقوع حادثة سقوط الطائرة ثم تراجع عن قراره لعدم تصعيد الموقف، يأتي اليوم ليؤكد أن واشنطن ربما تراجعت تراجع الفهد ليعاود مرة أخرى الانقضاض، فلقد أكدت أنباء عن تطورات حدثت بالفعل في هذا الملف الخطير قد يُعقد الموقف بشكل أكبر بين طهران وواشنطن .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل الهجوم الإلكتروني الأمريكي على طهران

حيث أكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أن أوامر صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون ” تقضي برد سريع على إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل طهران .

وأكدت الأنباء أن الرد تمثل في هجوم إلكتروني واسع النطاق من قبل البنتاغون استهدف أجهزة تحكم الكترونية تتعلق بالتحكم في إطلاق الصواريخ الإيرانية فضلاً عن عدد كبير من أنظمة الحواسيب الإيرانية، وتم الهجوم حسب الصحيفة يوم الخميس الماضي .

وجاءت تلك الأنباء في ظل قرار أمريكي خطير، أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقضي بفرض عقوبات جديدة ومُشددة حسب توصيف الرئيس الأمريكي نفسه على طهران، سوف يتم سريانها بداية من يوم الاثنين القادم .

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