كشفت قناة الجزيرة قبل قليل عن تفاصيل الشروط التي اشترطها حركة المقاومة حماس بالإتفاق مع باقي الفصائل الأخرى، من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ويبدو أن الجزيرة اطلعت على هذه الشروط بحكم أنها تبث من قطر، وقطر هي أحد الوسطاء الذين وافقت المقاومة على تدخلهم لإنهاء هذه الحرب.

مصادر تكشف شروط حماس للتوصل إلى وقف تام لإطلاق النار وتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين

شروط المقاومة للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة

ووفق ما نشرته الجزيرة قبل قليل، فإن شروط حركة المقاومة الإسلامية حماس للتوصل إلى هدنة دائمة، تتمثل في أن يكون اتفاق الهدنة على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة لمدة 45 يوم، وخلال كل مرحلة يتم التوافق على تبادل كل من الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار بشكل كامل وإعادة إعمار غزة.

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وتمثلت شروط المقاومة فيما يلي، والتي وصفتها الخارجية القطرية بأنها إيجابية.

في المرحلة الأولى من الهدنة والتي تبلغ مدتها 45 يوم ستقوم حماس بإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى الإسرائيليين الأسرى لديها، وذلك مقابل ما يلي.

أولاً: إدخال 500 شاحنة مساعدات يومية على الأقل، وتشمل وقود وأدوية وغذاء.

ثانياً: إدخال 60 ألف مسكن مؤقت، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء خلال الـ45 يوم الأولى من الهدنة.

ثالثاً: عودة كافة النازحين إلى مساكنهم خلال المرحلة الأولى وضمان حرية الإنتقال في كامل القطاع.

رابعاً: أن تكون مصر وقطر وتركيا وأمريكا وروسيا هي الدول الضامنة لتنفيذ الإتفاق.

خامساً: إقرار خطة إعمار لكافة أنحاء القطاع في مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

سادساً: خروج كافة قوات الإحتلال من كامل قطاع غزة خلال المرحلة الأولى مع بدء الإعمار.

سابعاً: أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 1500 أسير من بينهم 500 من ذوي المؤبدات العالية، وإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وكبار السن.

هذا ولم ترد دولة الإحتلال الإسرائيلي حتى الآن عن قبول أو رفض هذه الشروط، ويتم دراستها الآن من الجانب الإسرائيلي.