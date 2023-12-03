مشهد مذهل… طائرة تنقلب على ذيلها بسبب الثلوج في ميونيخ

تسببت عاصفة ثلجية شديدة في تعطيل حركة الملاحة الجوية والبرية في ألمانيا وعدد من دول أوروبا، حيث تجمدت طائرة ركاب في مطار ميونيخ الدولي، وانقلبت على ذيلها بسبب الثلوج المتراكمة، وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي طائرة متجمدة من طراز Cessna Citation X، التي كانت تابعة لشركة الطيران النمساوية Bairline.

متى وأين وقعت الحادثة؟

وفقًا لإدارة المطار، فإن الحادثة وقعت في مطار ميونيخ الدولي، الذي يعد ثاني أكبر مطار في ألمانيا، يوم السبت 2 ديسمبر 2023، وكانت الطائرة متوقفة في المطار منذ يوم الجمعة، ولم تكن مخصصة لأي رحلة جوية.

عاصفة شتوية شديدة تجمد طائرة في المدرج في ميونيخ، ألمانيا (فيديو)

شهد جنوب ألمانيا عاصفة شتوية شديدة في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار ميونيخ، والذي يعتبر ثاني أكبر مطار في البلاد.

وأعلن المطار عن وقف عمليات الطيران حتى الساعة 6 صباحا من يوم الأحد، وذلك… pic.twitter.com/9T8D3SzEad — يوسفين YOUSEF (@yousefeeen) December 2, 2023

ما هو نوع الطائرة ومن هي الشركة المالكة لها؟

الطائرة هي من طراز Cessna Citation X، وهي طائرة رجال أعمال صغيرة تستوعب حوالي 12 راكبًا. وهي تابعة لشركة الطيران النمساوية Bairline، التي تقدم خدمات الطيران الخاص والتجاري في أوروبا والشرق الأوسط.

ما هو سبب الحادثة وهل أصيب أحد بأذى؟

سبب الحادثة هو تساقط الثلوج بكثافة، مما أدى إلى تراكمها على الطائرة وزيادة وزنها، ونتيجة لذلك، انقلبت الطائرة على الجزء الخلفي من هيكلها والتصقت بالمدرج، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، حيث لم يكن هناك أي ركاب أو طاقم على متن الطائرة، وأضاف ممثل شركة Bairline أن الطائرة ستخضع للفحص الفني قبل استئناف تشغيلها.

هل كانت الطائرة متجهة إلى دبي لحضور مؤتمر المناخ COP28؟

لا، هذا الخبر غير صحيح، ونفى ممثل شركة Bairline صحة الأخبار التي ذكرت أن الطائرة كانت ستتوجه إلى دبي، حيث تجري فعاليات مؤتمر المناخ COP28، المخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وقال إن الطائرة لم تكن مجدولة لأي رحلة جوية، وأنها كانت متوقفة في المطار منذ يوم الجمعة.

كيف أثرت العاصفة الثلجية على حركة النقل في ألمانيا؟

كانت العاصفة الثلجية قد أثرت بشدة على حركة النقل في ألمانيا، حيث تعطلت الرحلات الجوية والسكك الحديدية في عدة مناطق، وأفادت إدارة مطار ميونيخ بأنها أوقفت جميع الرحلات الجوية في المطار يوم السبت حتى صباح اليوم، وكانت المحطة الرئيسية في ميونيخ قد توقفت أيضًا، وتأثرت الحركة بشكل كبير في ولاية بافاريا جنوب البلاد، كما تضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

وتعد هذه الحادثة مثالا على تأثير التغير المناخي على العالم، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويأمل العالم أن يتوصل المؤتمر الدولي للمناخ COP28 إلى اتفاقية جديدة تلزم الدول بالالتزام بأهداف محددة للحفاظ على البيئة والحياة على الأرض.