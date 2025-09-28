مشعل الحرب الأهلية ومعزز للمجاعة الفتاكة في السودان :الدور القذر للإمارات في حرب الجنرالات السودانية

النهب المقنع الممزوج بالدم : حرب سرية داخل حرب السودان شديدة الوطأة.

بعد نجاح ثورة السودان في أبريل 2019 ، توغلت دولة الإمارات لتثبيت أقدامها الخبيثة في السودان ، مستغلة وضع البلد المزري و المتدهور عقب خلع البشير ، فتوسطت للدخول المباشر في الحقوق المباشرة لامتيازات التنقيب عن الذهب و الزراعة الحديثة بموافقة مباشرة من جنرالات السودان آنذاك ، و طرفي الحرب فيما بعد عبد الفتاح البرهان و محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي قائد ميليشا الدعم السريع التي تقتل ، و تغتصب ، و تبيد السودانيين كما لو كانت قوة احتلال غاشم و باطش ، لتنقل الإمارات لدورها الأصلي هو صنع محور منشق و عميل و دخيل يتبع لها مباشرة .

مع تثبيت قدمها اقتصاديًا ، بدت لها الأجواء سانحة للتوغل السياسي مستغلة حجج مثل رفع العقوبات ، و الثقل السياسي لها في المنطقة ، فاستخدمت الجنرالات مطية للتنافس على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ، فأخذوا بالفعل العدة و العداد المناسب لأحقر لقاءين رسمين في سرية تامة بعد الثورة السودانية في تاريخ السودان كله ، في تحد صارخ للشعب السوداني ، فالتقيا البرهان و حميدتي رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ، ليخدع كليهما بالسياسة الخبيثة الخاصة بكسب الوقت ، و انتهاء على غير المتوقع بثبات الوضع الراهن في موضوع العقوبات الأمريكية لغضب الشارع السوداني من فكرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الدافعين من أجل زواله تضحيات هائلة .

في مقاله الحديث في شهر مايو الماضي ، يكشف الأستاذ الفخري لدراسات الخليج أندرياس كريج في مقال تحت عنوان فاضح ” محور المنشقين : صناعة الإمارات لمحور كامل في الشرق الأوسط” أن ذلك اللقاء التعريفي كان ” مبتدأ الحرب الأهلية ” الصامتة لما نشب من خلافات عميقة، ممهدة الأرضية المناسبة للتدخل في شئون الدولة بعد استعانة حميدتي بها عقب الاتفاق المبدئي في يناير 2023 ، المنصوص على تكوين مجلس انتقالي يترأسه قوة ميدانية مدنية تولها عبدالله حمودك ، لكن سرعان ما تصادموا بسبب شرط المدة الخاصة بتفكيك الدعم السريع لسنتين فقط ، لكن حميدتي اشترط أن تكون المدة المفروضة عشر سنوات بحيث تندمج اندماجًا كاملًا مع الحكومة باستشارة مباشرة من شيوخ الإمارات .

و بأشكال متعددة ، تورطت الإمارات حتى الآن في جرائم حرب في السودان من عدة نواح عسكرية و تجارية ، غير اللوجستية المباشرة بحجة واهية قيلت على لسان ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للأبحاث تتمثل في حماية الاستثمارات و المشاريع باعتبارها ” مصالح إماراتية ” خالصة ، ليفند أكاذيبها الواضحة تقرير مفصل للصحفي المخضرم أوسكار ريكيت يرسم حدود تأجيج الإمارات للحرب ، محددًا مصالحها الجوهرية فيما يتخطى الاستثمارات الاقتصادية المحضة ليتوقف عند حدود صنع حرب سرية لها مع حميدتي ضد الجيش السوداني و الإسلاميين هناك.

و هكذا ، سيشكل المال الفاسد عبر غسيل الأموال و التهريب شكل السودان الجديد الذي يراد له افتعال الدولتين ، و الهيمنة الدائمة و المستمرة للتعدين عن الذهب ، و لذا فإن دعم المالك للثروة المعدنية هنا أولية لما تشكل من مستقبل العالم ، عبر نهب دول عديدة مثل السودان و الكونغو لتهريبها و تسييلها ، لينتهي بها الأمر في الضخ المباشر لأكثر من 30مليار دولار في الأسلحة و الذخيرة و المسيرات ، ليطرح تفاصيل مرعبة لهندستها لمجاعة الفاشر و حصرها الخانق ، و أيضًا الحرب الإقليمية في السودان بتعبير الباحث و الناشط الحقوقي جون بندرجاست من كولومبيا و كذلك استخدامهم مع ليبيا للضغط على دول أخرى.

ساحة مواجهة إقليمية : من يفز فله ملك السودان .

عندما قطعت السودان رسميًا علاقاتها السياسية و الدبلوماسية بالإمارات ، زودت الدعم السريع بالمسيرات و المدفعية الثقيلة ، فدخلت بها في ” حروب الظل الإقليمية ” بحسب رئيس مكتب ميدل إيست أي في تركيا راغب صويلو لإن تركيا تدعم بالتعاون مع إيران الجيش السوداني المتضمن لكتبية البراء بن مالك التي اقتحمت الخرطوم في شهر يونيو الماضي في بداية عيد الأضحى المبارك ، و يسيطر على العديد من الصناديق الخاصة بالأسلحة و الذخيرة المكتوب عليها ” صنع في الإمارات ” ، نافية بعدها الوثائق المالية و الفيديوهات الدالة على يدها الناهبة في دعم استمرار الحرب الأهلية فضلًا عن المجاعة الفتاكة .

ففي أول يوليو بدأت قوات الدعم السريع بتسلم شحنات جديدة من حكومة الإمارات مباشرة عبر شحنات مساعدات مشبوهة ، للتمويه الخفي و اتخاذ المساعدات باعتبارها عباءة إنسانية مخففة بحق ، حيث أنها استغلت الحاجة الماسة للسودانيين من المساعدات التي تسد الرمق ، وسط مجاعة فتاكة و مرعبة تهدد 900 ألف سوداني ، و أكثر من 500 ألف طفل سوداني بحسب اليونسيف ، بل مجاعة الفاشر وصلت لدرجة لا يتخيلها العقل ، فقط إن لم تستطيع الأكل فمت جوعًا أو قصفًا .

لم يتوقف الأمر عند هذا المسار المرعب فقط ، لكن اكتمل لتتحول السودان لساحة حرب خماسية بين قوى مختلفة مثل تركيا و إيران من الناحية العسكرية و السياسية حيث يريدون جميعًا الفوز في الحرب فقط لتقسيم المصالح ، و كأنها أرض لا شعب لها و الأكثر مرارة من ذلك أنها تدعم الميليشا المارقة عبر أرتال من جنود المرتزقة من كولومبيا ، لدرجة وصلت لاعتذار الخارجية الكولومبية في منتصف أغسطس الماضي تحت ضغوطات الصحافة مثل لا صال فيلا ، و لعل هذا ما جعل الكاتب الكولوميبي انجيو ألكسندر يعتبرها ” نمطًا سائدًا ” في السودان و ليبيا و الدول الأفريقية الأخرى كالصومال التي تواجه صراعًا انفصاليًا مع صومالي لاند منذ ما يزيد عن عشر سنوات!!.

عمليًا ، تقتحم الإمارات السودان ليس فقط لكل تلك العوامل المتراكمة ، لكنها تودها أرضية خصبة لمهمتها الحقيرة في الدول الأخرى مثل تشاد و النيجر و الكونغو بالتحديد فقط إما لتحديد كنز الثروات و أماكن تواجدها و تحديدها ، مساهمة بذلك في دخول تلك البلاد في دوامة من العنف الأهلي أو الاغتيال الاقتصادي لها بشكل نهائي ، على غرار الطريقة المروية في كتاب جون بركينز ” الاغتيال الاقتصادي للأمم ” ، أو ممارسة نهج التركيع بالتجويع كما يقول الفريق ” ياسر العطا ” عنها .

و هكذا ، تسير لمناطحة تركيا و إيران في القرن الأفريقي لمساعدة أثيوبيا في تقوية موقفها من سد النهضة معززة المجاعة أيضًا عبر آليات مرعبة ، منها ما ذكرها الخبير الدولي و أستاذ العلاقات الدولية ألكس دي وال في مقاله الموسع على دورية الشئون الخارجية ” فيرن أفيرز ” ، فصممت السودان الحالي على أساس علاقات براغماتية بحتة يتنافس فيها الأقوياء ليموت فيها السودانيون بطرق مستحيلة على بلد ” عائمة على بحور من الذهب و الخضروات و الفاكهة ” ليعلن الفائز في نهاية تلك الحرب الضروس بملك السودان حصرًا ، فتحقق قول الكاتب السوداني المعروف منصور محمد ” أن السودان لا بواكي له ” ، لتخرج نسرين مالك في مقال مطول على الجارديان و ترثي بلدها الحبيب التي تحول لمطمع كبير بساحة لعبة لقوى إقليمية و دولية وسط تقدمات ميدانية جديرة بالتفاؤل بدحر الدور الإماراتي للأبد و دون عودة للأبد .