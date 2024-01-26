مشاركة 3 قضاة عرب في القرار التاريخي للعدل الدولية بشأن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

يشارك ثلاثة قضاة عرب في القرار الأول الذي ستعلن عنه محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية في غزة”، يأتي هذا القرار في إطار التوترات المستمرة في المنطقة، حيث يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناريوهات الرد المتوقعة.

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ثلاثة قضاة عرب، يمثلون لبنان والمغرب والصومال، سيشاركون في القرار الذي ستعلن عنه محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة حول القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية في غزة”، يشغل هؤلاء القضاة مناصب رفيعة ويتمتعون بخبرة واسعة في القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المحكمة الدولية يعتبرون قضاة مستقلين، ولا يمثلون حكوماتهم، حيث تبلغ مدة ولايتهم تسع سنوات، وتختارهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل منفصل.

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة استثنائية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، اليوم الجمعة، بحضور وزراء ومستشارين بارزين من بينهم وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لمناقشة سيناريوهات القرار المرتقب من محكمة العدل الدولية، يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات والتحضيرات للتعامل مع القرار المرتقب الذي ستصدره المحكمة.

في إطار استعدادات إسرائيل لمواجهة القرار المتوقع من محكمة العدل الدولية، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجلسة المرتقبة ستركز على استعراض السيناريوهات المحتملة، استعدادًا للقرار الذي ستصدره المحكمة في لاهاي، يشمل ذلك احتمالية صدور قرار يأمر إسرائيل بوقف الحرب.

من المتوقع أن لا تتناول المحكمة القضية الرئيسية المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية في غزة في حكمها الأولي، وإنما ستركز على إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة حتى يتسنى النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية قد تستغرق سنوات.