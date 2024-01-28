مسيرة مجهولة تقصف قاعدة أمريكية ومقتل 3 جنود وإصابة 25 شمال شرق الأردن

هجوم ربطته بعض المصادر بإيران، قد يرتبط بالتوترات في المنطقة، والحرب على غزة، ولكن لم يظهر إلى الآن مصدر الهجوم العسكري، حيث أنها المرة الأولى الذي يتم فيه الهجوم على مواقع أمريكية وحدوث ضحايا، منذ بداية حرب غزة بحسب رويترز.

قصف قاعدة عسكرية

مسيرة مجهولة تقصف قاعدة أمريكية

قامت مسيرة بقصف موقع لقوات أمريكية وقتل 3 جنود وإصابة 25 جندي، كما ذكر مصدر أردني أن القاعدة الأمريكية تقع خارج أراضيها، ربما تكون في العراق أو سوريا، والطيران الأمريكي يستطيع أن يستطلع ذلك، كما ذكر مسئول أمريكي أن الهجوم حدث في برج 22 وهو برج صغير في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

قلب أمريكا مثقل

حيث جاءت تصريحات بايدن أن الهجوم وراءه جماعات ريديكالية مدعومة من إيران، وأن قلب أمريكا مثقل من هذا الهجوم، كما صرح البنتاجون، أن وزارة الدفاع سوف تصدر بيانا توضح المعلومات عن هذا الهجوم، وطبيعة الرد الأمريكي على هذا الهجوم، ونقلا عن مصادر أمريكية، أنه من المحتمل ارتفاع أعداد الإصابات إلى 34.

تصعيد خطير أم رد محدود

كانت المقاومة قد أعلنت من قبل أن إذا استمرت أمريكا في دعم الكيان الصهيوني، ستكون جميع المواقع الأمريكية هدف لنا، ويرى خبراء أن رد أمريكا سيكون محدودا، لأنها لا تريد توريط نفسها في محاور عدة، ربما حاولت استهداف فصائل المقاومة في أماكن عدة، في العراق وسوريا، ويرى البعض أن رد أمريكا سيكون قويا، لأن الرئيس بايدن سيخوض معركة إنتخابية، ويريد أن يبدوا قويا.

الناطق باسم الحكومة الأردنية: ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة "التنف" | #عاجل #سكاي_عاجل pic.twitter.com/wvEJBVzepc — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 28, 2024

مثلث حدودي

معلومات غير مكتملة، ولكن هناك مثلث حدودي بين الأردن وسوريا والعراق، يحتوي على قواعد أمريكية، وألقت الأردن اللوم على الجماعات المتطرفة، بينما لم تصدر العراق بيانات بعد، فإذا كانت القاعدة تابعة للأردن فهو تحول نوعي غير مسبوق، وإذا كان في قاعدة التنف، فهو حدث كثيرا وليس بالجديد، وإذا كان في قاعدة الركبان فهي لا تبعد كثيرا عن “التنف”، ربما كانت المسيرة موجهة لقاعدة التنف وأخطأت لأن بينهما أمتار، بحسب بعض المحللون في قناة الجزيرة الإخبارية، وجدير بالذكر أنه يوجد 63 قاعدة أمريكية في الدول العربية، وحوالي 40 ألف جندي.