مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن تثير المخاوف من العنف في يوم الهدنة

يتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن اليوم السبت وهي مسيرة تثير الجدل وينتقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك حيث يعتبرها عدم احترام ليوم الهدنة ومخاوف من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف.

مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن تثير المخاوف من العنف في يوم الهدنة

ويحتفل الشعب البريطاني بيوم الهدنة الذي يُعد تكريماً لذكرى أولئك الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى.

وتعدّ (المسيرة الوطنية من أجل فلسطين) هي الرابعة التي تنظم في العاصمة البريطانية ومع ذلك طالب رئيس الوزراء بإلغائها بسبب تزامنها مع يوم الهدنة.

وتعتزم الشرطة نشر حوالي ألفين من أفراد الأمن واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اضطرابات قد تحدثها المسيرة أو أي احتجاج مضاد من جماعات يمينية معارضة وقدامى المحاربين.

وقد أعرب لورانس تايلور نائب مساعد مفوض الشرطة والمسؤول المكلف بمتابعة المسيرات عن قلقه من حدوث اضطرابات خطيرة إذا اجتمعت المجموعات المختلفة معًا، وأكد أن الشرطة قد بذلت جهودًا ضخمة هذا الأسبوع وأن التوتر سيكون عاليًا.

وقد أعلن منظمو حملة التضامن مع فلسطين أن المسيرة ستتجاوز النصب التذكاري للحرب الموجود بالقرب من مكتب سوناك في شارع داونينج وستنتهي في السفارة الأمريكية على بُعد نحو 3 كيلومترات.

وسوف تفرض الشرطة منطقة حظر حول المناطق المرتبطة بأحداث الذكرى وتم نشر حراسة غير مسبوقة على مدار 24 ساعة في النصب التذكاري منذ يوم الخميس.

وعلى الرغم من أن المسيرات السابقة لحملة التضامن مع فلسطين كانت في الغالب سلمية فقد تم اعتقال أكثر من مئة شخص بسبب الاشتباه بالاضطرابات والعنف خلال مسيرات سابقة.

ويثير تواجد أفراد الشرطة والتدابير الأمنية المشددة المخاوف من تصاعد التوتر وحدوث أعمال عنف في هذه المسيرة.

ويعارض رئيس الوزراء ريشي سوناك المسيرة ويعتبرها انتهاكًا ليوم الهدنة الذي يعد مناسبة هامة في التاريخ البريطاني.

وقد أثارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الوزيرة المسؤولة عن الشرطة جدلاً من خلال وصف الاحتجاجات بأنها مسيرات كراهية وقد تعرض سوناك لضغوط من أعضاء مجلس العموم من حزبه لإقالتها بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير بشأن كيفية تعاملهم مع المؤيدين للفلسطينيين.

"أوقفوا المذبحة ضد الشعب الفلسطيني".. مسيرة داعمة لفلسطين في العاصمة الإيطالية #روما تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة pic.twitter.com/lqlF8HzpOo — TRT عربي (@TRTArabi) November 10, 2023

وقد دعا ستيفن ياكسلي لينون الزعيم المشارك السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية التي نظمت مظاهرات عنيفة في كثير من الأحيان (مناهضة للإسلام) أنصاره إلى التجمع في العاصمة.

ومنذ 36 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة، وقد دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقد استشهد 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصاب 27490 بجراح مختلفة حسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية.