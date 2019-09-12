مستعمرات الفضاء في المستقبل … يمزج رواد الفضاء الأسمنت على محطة الفضاء الدولية

عن طريق خلط الاسمنت بنجاح في الفضاء لأول مرة، اتخذ الباحثون خطوة صغيرة نحو بناء الهياكل في عوالم أخرى، مثل القمر والمريخ. كانت الخرسانة، بشكل أو بآخر، العنصر الأساسي في البناء البشري منذ حوالي 5000 عام. الآن، جلب الباحثون أخيرًا التكنولوجيا القديمة إلى الفضاء الخارجي. لأول مرة، نجح العلماء في خلط الأسمنت – وهو مكون أساسي من الخرسانة – في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).







“دراسة الجاذبية الصغرى لتصلب الأسمنت”

كجزء من تجربة تسمى “دراسة الجاذبية الصغرى لتصلب الأسمنت”، أرسل الباحثون لبنات البناء الأساسية من الأسمنت – سيليكات الكالسيوم والليمون المائي والماء المقطر – إلى محطة الفضاء الدولية. ثم تم خلط المكونات في أكياس وسمح لها بالصلابة لمدة 42 يومًا من خلال عملية تسمى الهيدرة. أظهرت النتائج أن الأسمنت المخلوط في الجاذبية الصغرى يمكن أن يصلب تمامًا كما يفعل على الأرض. ولكن على عكس الأسمنت الأرضي، فإن الاسمنت الفضائي لديه بعض الميزات المجهرية الفريدة.







مستعمرة المريخ في السنوات القادمة

نظرًا لأن البحث الجديد هو أول من يقارن الأسمنت المخلوط في الفضاء بدفعة تحكم مختلطة على الأرض، فإنه يفتح الباب أمام تطوير طرق أفضل لتصنيع المادة في بيئات الجاذبية المختلفة. وإذا كان للبشر أن يبنوا قرية القمر أو مستعمرة المريخ في السنوات القادمة، فسنحتاج على الأرجح إلى إتقان خلط الاسمنت في عوالم أخرى.







البحث التي نُشر في وقت سابق من هذا العام في Frontiers in Materials

لاحظ الباحثون فرقًا رئيسيًا آخر مجهريًا: يقوم الأسمنت الفضائي بتطوير العديد من الجيوب الهوائية الكبيرة، مما يجعله أكثر مسامية من نظيره المختلط للأرض. وفقًا للبحث التي نُشر في وقت سابق من هذا العام في Frontiers in Materials، فإن فقاعات الهواء لا ترتفع إلى سطح اسمنت الفضاء الطازج كما لو كانت على الأرض، حيث تكون عملية الطفو مهمة. يقول Radenska في بيان صحفي لوكالة ناسا: “زيادة المسامية لها تأثير مباشر على قوة المادة، لكننا لم نقم بعد بقياس قوة المواد التي تكونت في الفضاء.”